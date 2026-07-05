Sur de Florida bajo aviso de calor por el Cuatro de Julio ante la amenaza de tormentas

Los residentes y visitantes del sur de Florida que celebran el Cuatro de Julio deben prepararse para el calor peligroso y las tormentas de la tarde antes de que las condiciones mejoren a tiempo para los fuegos artificiales de la noche.

Un aviso de calor estará vigente de 11 a.m. a 8 p.m. del sábado para la mayor parte del condado Palm Beach, la zona costera del condado Broward y el área metropolitana del condado Miami-Dade, según el Servicio Nacional de Meteorología.

La meteoróloga de Local 10 Jennifer Collins dijo que se espera que los valores del índice de calor alcancen hasta los 108 grados, lo que hará que la sensación térmica sea mucho más alta que la temperatura real del aire.

Collins indicó que las temperaturas máximas alcanzarán los bajos 90 grados en condiciones calurosas y húmedas.

“Si planea realizar actividades al aire libre hoy, asegúrese de usar ropa ligera y holgada, mantenerse hidratado y tomar muchos descansos a la sombra o en lugares con aire acondicionado, especialmente si estará en las playas de nuestra zona”, dijo. “Se sentirá bastante calor”.

Se espera que durante la tarde se desarrollen lluvias y tormentas eléctricas dispersas a medida que la brisa marina avance hacia el interior. Algunas tormentas podrían producir lluvias intensas en sectores aislados, frecuentes rayos y fuertes ráfagas de viento.

El tiempo inestable podría interrumpir brevemente los planes al aire libre por el feriado, pero Collins dijo que se espera que las tormentas disminuyan al comienzo de la noche, permitiendo que el cielo se despeje a tiempo para muchos espectáculos de fuegos artificiales por el Cuatro de Julio.

Se espera un patrón meteorológico similar para el domingo, con temperaturas máximas en los bajos 90 grados y otra ronda de lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde.

De cara a los próximos días, se espera que el tiempo en el sur de Florida permanezca prácticamente sin cambios hasta comienzos de la próxima semana. Las probabilidades de lluvia podrían disminuir hacia finales de la semana a medida que el polvo del Sahara llegue a la región.

Se espera que los trópicos permanezcan tranquilos durante la próxima semana.

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