SURPREENDA QUEM VOCÊ AMA NESTE DIA DOS NAMORADOS!O amor está nos detalhes, no…

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O amor está nos detalhes, nos gestos sinceros e nas lembranças que ficam para sempre no coração. ✨🌹

Na Ana Lu Flores, você encontra cestas personalizadas e presentes especiais para transformar o Dia dos Namorados em um momento inesquecível. 🎁💝

São opções preparadas com muito carinho, combinando beleza, delicadeza e emoção para encantar quem faz seus dias mais felizes. Seja para namorado, namorada, esposo ou esposa, temos a surpresa perfeita para demonstrar todo o seu amor. ❤️

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📍 Avenida Nilza de Oliveira Pepino, 1783 – Ubiratã

📞 (44) 99757-6609

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