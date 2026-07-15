Fábrica de bebidas investe R$ 400 milhões em unidade na RMC

O Grupo RFK, dono das marcas Refriko, Furioso, Moema, Bella Roma e Hidratar, inaugura nova fábrica de bebidas na próxima terça-feira (21), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A unidade, que recebeu investimentos próximos a R$ 400 milhões, é a maior já construída pela empresa.

A nova instalação vai produzir cerveja, energético e refrigerante da marca, nas linhas pet, vidro e lata. A expectativa da empresa, fundada em Cambé em 2010, é que a operação da unidade industrial movimente mais de 10 mil empregos ao longo da cadeia do setor de bebidas. Segundo números da companhia, a fábrica inicia as atividades com cerca de 300 empregos diretos, impulsionando uma rede que envolve produtores rurais, fabricantes de embalagens, transportadoras, distribuidores, supermercados, bares, restaurantes e prestadores de serviços. A empresa baseia a estimativa em estudos da Fundação Getúlio Vargas (FGV) sobre o efeito multiplicador da indústria cervejeira.

A nova unidade, a quinta planta industrial do grupo, inicia um ciclo de expansão avaliado pela companhia como o maior desde o início de suas atividades. A fábrica terá papel estratégico na expansão do energético Furioso, hoje entre as cinco maiores marcas desse tipo de bebida no Brasil. O Grupo RFK informa que o empreendimento aumenta a capacidade de produção, fortalece a presença da empresa nos mercados do Sul e Sudeste e torna mais próxima a operação dos principais centros consumidores do país.

A intenção do Grupo RFK é ter na fábrica em São José dos Pinhais um processo produtivo sustentável, com redução do consumo de água e energia, e a reutilização de recursos.

“Mais do que ampliar nossa capacidade de produção, estamos criando oportunidades para milhares de pessoas”, diz Márcio José Mendes, fundador e CEO do Grupo RFK. “Este investimento representa nossa confiança no Brasil, no Paraná e na força da indústria nacional”.