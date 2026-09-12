SUS vacina mais de 1 milhão de crianças com a nova Pneumo 20 contra doenças graves

O Sistema Único de Saúde (SUS) alcançou a marca de mais de 1 milhão de crianças menores de 5 anos vacinadas com a nova Pneumo 20 desde o início da estratégia nacional, em junho de 2026.

A vacinação representa a principal ferramenta de saúde pública para prevenir as formas mais graves das doenças pneumocócicas no Brasil. O anúncio oficial sobre o alcance da meta foi realizado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante uma agenda de visitas a serviços de saúde em Montes Claros, Minas Gerais.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, a incorporação deste imunizante ao Calendário Nacional de Vacinação em 2026 visa fortalecer a proteção infantil.

Ampliação da proteção contra bactérias

A nova Pneumo 20 oferece uma barreira de defesa muito mais robusta, pois protege o organismo contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae. Essa atualização amplia significativamente a cobertura vacinal em comparação com as versões anteriores, atuando diretamente na prevenção de doenças como a pneumonia e a meningite.

Substituição gradual da Pneumo 10

O Ministério da Saúde esclareceu que a transição para a nova vacina será feita de forma progressiva. Durante este período, os estoques remanescentes da Pneumo 10 continuarão sendo utilizados nos postos de saúde. Por essa razão, o esquema vacinal infantil poderá combinar temporariamente as duas vacinas até que a substituição seja concluída em todo o território nacional.

Redução de internações e óbitos

A iniciativa busca reduzir o impacto das doenças pneumocócicas, que são causas frequentes de internações e complicações na primeira infância. Dados do Ministério da Saúde indicam que, entre 2023 e 2025, o Brasil registrou 4,6 mil casos de meningite pneumocócica, resultando em 1,4 mil mortes, com uma taxa de letalidade de 30%. Entre crianças menores de 5 anos, o período contabilizou 589 casos e 187 óbitos.

Perguntas frequentes sobre a vacinação

Quem pode tomar a nova vacina Pneumo 20? A estratégia atual do SUS é voltada para crianças menores de 5 anos, que fazem parte do grupo mais vulnerável às doenças pneumocócicas.

A vacina Pneumo 10 ainda será usada? Sim, o Ministério da Saúde informou que os estoques atuais da Pneumo 10 serão utilizados até o esgotamento, combinando os dois imunizantes temporariamente.

Quais doenças a Pneumo 20 previne? Ela protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, prevenindo infecções graves como pneumonia e meningite.

Onde posso vacinar meu filho? A vacina está disponível na rede pública de saúde, seguindo o cronograma estabelecido pelo Calendário Nacional de Vacinação do SUS.

Por que a troca para a Pneumo 20 é importante? A nova vacina amplia a proteção em relação à anterior, cobrindo um número maior de sorotipos da bactéria e auxiliando na redução de complicações e mortes na infância.