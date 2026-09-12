Histórico das eleições para o Senado na Guanabara e antigo Distrito Federal

A evolução das eleições para o Senado no antigo Distrito Federal e no estado da Guanabara reflete as profundas mudanças na estrutura administrativa do Brasil.

O processo eleitoral brasileiro guarda capítulos importantes sobre a representação parlamentar em regiões que deixaram de existir ou mudaram de status político. Conforme informação divulgada pelo Senado Federal, o levantamento reúne dados sobre as eleições realizadas no antigo Distrito Federal, que correspondia à cidade do Rio de Janeiro, e no extinto estado da Guanabara.

Este mapeamento abrange o período até 1974, ano da última eleição para Senado antes da incorporação da unidade da federação ao estado do Rio de Janeiro, ocorrida em 1975. A mudança administrativa foi consequência direta da transferência da capital federal para Brasília, em 1960, que alterou permanentemente o papel político do Rio de Janeiro.

Com essa transição, os senadores que ainda possuíam mandatos em curso pela Guanabara foram automaticamente integrados à bancada do Rio de Janeiro. O material, baseado em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), permite analisar o comportamento dos eleitores e a movimentação dos políticos em momentos cruciais da história nacional.

O que o levantamento revela sobre as disputas

A base de dados organizada pelo Senado Federal oferece uma visão detalhada sobre os números das disputas eleitorais. O conteúdo destaca quem foram os eleitos e quais foram seus principais concorrentes em cada pleito. Além disso, é possível observar a trajetória de senadores que buscaram a reeleição e de governadores que tentaram migrar para o Senado ao fim de seus mandatos.

Critérios de inclusão e transparência dos dados

Para garantir a precisão histórica, o levantamento incluiu os nomes de candidatos que obtiveram, no mínimo, ao menos 5% dos votos válidos nas apurações. Em relação às eleições ocorridas antes de 1945, o acesso a registros oficiais é mais limitado, razão pela qual constam apenas os nomes dos parlamentares que foram eleitos naqueles períodos específicos.

A importância da memória política

A consulta a esses registros é fundamental para pesquisadores e cidadãos que desejam compreender as características de cada fase histórica do país. O Senado Federal disponibiliza essas informações para que o público possa comparar as dinâmicas eleitorais da época com o cenário atual, oferecendo um panorama completo da evolução democrática brasileira ao longo das décadas.

Perguntas frequentes sobre o tema

O que aconteceu com os senadores da Guanabara em 1975? Com a extinção do estado da Guanabara e sua incorporação ao Rio de Janeiro, os senadores que ainda tinham mandatos ativos passaram a integrar a bancada fluminense.

Qual era o antigo Distrito Federal mencionado nos registros? O antigo Distrito Federal era a cidade do Rio de Janeiro, que perdeu esse status em 1960 após a inauguração de Brasília como nova capital do Brasil.

Quais dados estão disponíveis sobre os candidatos? O sistema traz os números das disputas, os nomes dos eleitos, seus principais adversários e a lista de candidatos que alcançaram pelo menos 5% dos votos válidos.

De onde vêm as informações das eleições? As informações são provenientes das bases de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sendo a fonte oficial utilizada pelo Senado Federal para este levantamento histórico.

Existem dados de eleições anteriores a 1945? Sim, porém, devido à ausência de registros oficiais detalhados para esse período, a relação contém apenas os nomes dos senadores que foram eleitos na época.