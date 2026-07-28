Facilite a gestão da sua empresa com quem entende do assunto.

A Medenge oferece soluções completas em Medicina e Segurança do Trabalho, ajudando sua empresa a cumprir as exigências legais e a cuidar da saúde ocupacional dos colaboradores com qualidade, agilidade e confiança.

Conte com uma equipe preparada para atender empresas de todos os portes, com serviços que fazem a diferença no dia a dia do seu negócio.

📍 Atendimento em Ubiratã • Campina da Lagoa • Juranda • Roncador

Medenge – Medicina e Segurança do Trabalho

📲 (44) 99701-6529

👉 @clinica.medenge

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes