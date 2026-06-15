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Sveriges startelva mot Tunisien i fotbolls-VM

Sveriges startelva mot Tunisien i fotbolls-VM

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Sveriges startelva mot Tunisien i fotbolls-VM
Foto: Maxim Thore / Bildbyrån

Uppdaterad 03.18 | Publicerad 03.09

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Det blir en väntad svensk premiärelva mot Tunisien.

Här är spelarna som startar.

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Klockan 04.00 spelar svenska herrlandslaget sin första VM-match på åtta år.

Förbundskaptenen Graham Potter ställer ut denna startelva på planen på Estadio Monterrey:

Kristoffer Nordfeldt – Alexander Bernhardsson, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Nilsson Lindelöf, Gabriel Gudmundsson – Jesper Karlström, Benjamin Nygren, Yasin Ayari – Alexander Isak, Viktör Gyökeres.

Tunisiens startelva:

Mouhib Chamakh – Yan Valery, Montassar Talbi, Omar Rekik, Ali Abdi – Rani Khedira, Ellyes Skhiri – Anis Slimane, Hannibal Mejbri, Mohamed Amine Ben Hamida – Elias Saad.

Följ vår lajvrapport från matchen här!

Foto: Maxim Thore / Bildbyrån

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