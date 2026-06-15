Sveriges startelva mot Tunisien i fotbolls-VM

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Uppdaterad 03.18 | Publicerad 03.09
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Det blir en väntad svensk premiärelva mot Tunisien.
Här är spelarna som startar.
Här tar svenska fansen över mexikanska staden
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GÖR DIN DRÖMELVA TILL VM – TA UT DIN VM-ELVA HÄR
Klockan 04.00 spelar svenska herrlandslaget sin första VM-match på åtta år.
Förbundskaptenen Graham Potter ställer ut denna startelva på planen på Estadio Monterrey:
Kristoffer Nordfeldt – Alexander Bernhardsson, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Nilsson Lindelöf, Gabriel Gudmundsson – Jesper Karlström, Benjamin Nygren, Yasin Ayari – Alexander Isak, Viktör Gyökeres.
Tunisiens startelva:
Mouhib Chamakh – Yan Valery, Montassar Talbi, Omar Rekik, Ali Abdi – Rani Khedira, Ellyes Skhiri – Anis Slimane, Hannibal Mejbri, Mohamed Amine Ben Hamida – Elias Saad.
Följ vår lajvrapport från matchen här!
TIPPA HELA VM – TÄVLA OM FINA PRISER I VM-PROFETEN
GÖR DIN DRÖMELVA TILL VM – TA UT DIN VM-ELVA HÄR
Potter njöt av journalistkaoset
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