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System of a Down dá pistas de nova turnê no Brasil

System of a Down dá pistas de nova turnê no Brasil

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System of a Down dá pistas de nova turnê no Brasil
System of a Down: reencontro com público brasileiro (Clemente-Ruiz/Divulgação)
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System of a Down: reencontro com público brasileiro (Clemente-Ruiz/Divulgação)
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A produtora brasileira de shows 30e publicou nas redes sociais o indício de uma turnê do System of a Down no Brasil, a ser anunciada nesta segunda-feira (17).

O vídeo mostra a capa do disco de estreia da banda de metal, homônimo, lançado em 1998, projetada em prédios no Rio de Janeiro.

Em 2027, a produtora brasileira assina uma turnê conjunta do System of a Down com a banda Faith No More na Austrália e na Nova Zelândia. Talvez o show duplo venha ao Brasil em breve, ainda sem confirmação de datas ou cidades.

Frame do teaser: anúncio nesta segunda-feira (17) (Instagram/Reprodução)
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System of a Down no Brasil

A banda americana passou pelo Brasil em 2025 com três datas da turnê Wake Up Tour, em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo.

Na capital paulista, o show aconteceu no Autódromo de Interlagos. Após essa temporada brasileira no ano passado, a produtora 30e firmou um acordo global de parceria com o SOAD para projetos ao vivo, com turnês, marketing, experiências e iniciativas especiais.

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Corinthia Mes

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