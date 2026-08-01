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Tati Machado anuncia que está à espera de um menino e revela o nome do bebê: 'Curado por Deus'

Tati Machado anuncia que está à espera de um menino e revela o nome do bebê: ‘Curado por Deus’

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Tati Machado anuncia que está à espera de um menino e revela o nome do bebê: 'Curado por Deus'
Tati Machado anuncia que está à espera de um menino e revela o nome do bebê: 'Curado por Deus' — Foto: Instagram/ Reprodução

Nesta sexta-feira (31/07), Tati Machado anunciou que está à espera de mais um menino. Grávida de cinco meses, a apresentadora compartilhou a novidade em um vídeo emocionante nas redes sociais.

Na legenda, ela escreveu: “Te amar sem limites, viver uma grande história” e revelou que o bebê se chamará Rafael. Em entrevista exclusiva à Marie Claire, a apresentadora contou que a escolha do nome surgiu durante uma conversa espontânea em casa com o marido, com quem está há uma década.

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Corinthia Mes

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