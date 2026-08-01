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Discussão por celular termina com homem esfaqueado no Bairro Santa Cruz

Discussão por celular termina com homem esfaqueado no Bairro Santa Cruz

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Discussão por celular termina com homem esfaqueado no Bairro Santa Cruz
Discussão por celular termina com homem esfaqueado no Bairro Santa Cruz

Por Redação

Atualizado em

Um homem ficou gravemente ferido após ser esfaqueado na madrugada deste sábado (1º), na Rua Potiguaras, na região do Bairro Santa Cruz, em Cascavel.

Segundo as informações apuradas no local, a confusão começou por causa de uma negociação envolvendo um celular. O vendedor do aparelho foi até uma lanchonete cobrar a devolução do telefone vendido ao comerciante, que se recusou a entregar o objeto.

Durante a discussão, o vendedor teria dito que entraria no estabelecimento para agredir o comerciante. Ao acessar o imóvel, acabou sendo atingido por uma facada no tórax.

Autor fugiu antes da chegada da PM

O Siate foi acionado e, devido à gravidade do ferimento, contou com o apoio do médico de área. A vítima foi encaminhada ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP).

Após o ataque, o autor fugiu antes da chegada da Polícia Militar. A corporação registrou a ocorrência e realiza buscas pelo suspeito, que já foi identificado. O estado de saúde da vítima inspira cuidados.

 

 

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