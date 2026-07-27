Taylor Sheridan finalmente explica a controversa saída de Kevin Costner de Yellowstone: “Tivemos que alongar a história” – Notícias de séries

O ator abandonou a série na primeira metade da 5ª temporada após briga nos bastidores com seu criador, Taylor Sheridan.

Quando Kevin Costner abandonou Yellowstone, todo tipo de rumor surgiu nas redes sociais e na imprensa sobre o principal motivo para deixar uma das séries de faroeste mais bem-sucedidas dos últimos anos.

O plano original para John Dutton

Tudo indicava que o motivo eram supostas diferenças criativas com o criador da série, Taylor Sheridan. No entanto, o roteirista e produtor ofereceu uma versão muito diferente dos fatos, garantindo que a saída do ator fazia parte de um plano concebido desde o início.

Ele explicou isso durante uma entrevista no podcast de Bill Simons, onde afirma que a ideia inicial era que Costner liderasse a produção apenas durante suas três primeiras temporadas:

A ideia de abandonar um sucesso antes que ele tenha perdido seu potencial é muito estranha para uma emissora. Por fim, Kevin chegou a um ponto em que disse: ‘Tenho que fazer as minhas coisas’. Mas originalmente concebemos juntos como três temporadas e depois ele passaria o bastão, porque tivemos que alongar a história, e acho que ficou bastante evidente

Costner finalmente deixou a série durante a quinta e última temporada, que foi dividida em duas partes. Seu personagem, John Dutton, foi retirado da trama no primeiro episódio da segunda parte.

Paramount

Anteriormente, o ator havia atribuído sua saída a problemas de agenda e às contínuas mudanças na produção, fatores que dificultavam conciliar as filmagens de Yellowstone com as de Horizon, o ambicioso faroeste que ele dirige e protagoniza.

Lembre-se de que você pode assistir a Yellowstone completa no Paramount+.