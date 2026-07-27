Conheça o cão-robô chinês que escala montanhas com velocidade impressionante e tecnologia híbrida de rodas e pernas

O cão-robô chinês que desafia trilhas e montanhas com tecnologia híbrida de ponta para garantir deslocamento rápido em terrenos irregulares

A tecnologia de robótica quadrúpede acaba de ganhar um aliado poderoso para missões em ambientes complexos. O mercado de automação está de olho em uma inovação que promete mudar a forma como máquinas superam obstáculos naturais, como trilhas e montanhas íngremes.

Este novo equipamento, desenvolvido pela empresa Unitree, une o melhor de dois mundos, a agilidade de um animal e a eficiência mecânica de veículos motorizados. A proposta é oferecer uma solução versátil para quem precisa de mobilidade em solos irregulares.

Conforme informações divulgadas pela Unitree, o novo modelo foi projetado para elevar o padrão da categoria ao combinar pernas articuladas e rodas, conforme detalhado na fonte oficial da fabricante.

A combinação que garante alta performance

O cão-robô chinês Unitree Super Athlete AS2-W funciona através de um sistema híbrido. Ele utiliza suas pernas articuladas para transpor degraus e pedras, mas também conta com rodas integradas que permitem um ganho de velocidade muito superior aos robôs convencionais.

Essa versatilidade permite que o cão-robô alterne entre o modo de caminhada, ideal para terrenos acidentados, e o modo de rolagem, perfeito para superfícies mais planas onde a rapidez é a prioridade absoluta para a tarefa.

Velocidade e estabilidade em terrenos difíceis

Um dos dados mais impressionantes sobre o AS2-W é a sua capacidade de deslocamento. O robô consegue atingir uma velocidade superior a 6 m/s, o que representa cerca de 21,6 km/h, tornando-o um dos mais rápidos de sua classe no mercado global.

Mesmo com toda essa agilidade, a estabilidade foi uma prioridade no projeto. O cão-robô chinês pesa aproximadamente 25 kg, incluindo sua bateria, e foi desenvolvido com sensores inteligentes para manter o equilíbrio constante em montanhas.

Evolução constante da robótica

O lançamento oficial ocorreu em 24 de julho de 2026. Este modelo é uma evolução direta do AS2, que havia chegado ao mercado no início daquele mesmo ano, mostrando que a empresa tem um ciclo de inovação extremamente acelerado.

O objetivo central da Unitree é criar máquinas que consigam transpor obstáculos que, até pouco tempo atrás, eram intransponíveis para robôs autônomos, facilitando o mapeamento e o transporte de cargas em locais isolados.

Perguntas frequentes sobre o robô

O cão-robô consegue subir montanhas? Sim, ele foi projetado especificamente para transpor obstáculos em trilhas e montanhas usando suas pernas articuladas.

Qual a velocidade máxima do AS2-W? O robô atinge mais de 21,6 km/h, graças ao seu sistema híbrido de rodas e pernas.

Quanto pesa o equipamento? O dispositivo possui um peso aproximado de 25 kg, já contando com a bateria instalada.

Por que ele usa rodas e pernas? A combinação permite alternar entre a rapidez das rodas em pisos planos e a capacidade de superar barreiras físicas com as pernas.

Quando o modelo foi lançado? O anúncio oficial do Unitree Super Athlete AS2-W aconteceu no dia 24 de julho de 2026.