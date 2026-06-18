Televisão é furtada de casa no Jardim Gisela em Toledo; criminosos arrombam porta dos fundos

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Uma moradora do Jardim Gisela, em Toledo, viveu momentos de susto na noite desta quarta-feira (17), após ter a casa invadida por criminosos. Segundo informações do boletim da Polícia Militar, o furto aconteceu por volta das 20h22, na Rua Felício Callai.
A vítima contou aos policiais que saiu de casa e, ao retornar menos de uma hora depois, encontrou a porta dos fundos arrombada. Ao entrar, percebeu que a televisão, de cor preta e 40 polegadas, que ficava na sala, havia sido levada. Ela não soube informar a marca do aparelho.
Assim que foi acionada, a equipe da PM foi até o local, registrou o boletim de ocorrência e orientou a moradora sobre os próximos passos. Os policiais ainda fizeram patrulhamento nas redondezas, mas até o momento ninguém foi preso e o aparelho não foi recuperado.
Fonte do Artigo
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