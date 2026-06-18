Estudantes morrem após serem arrastadas por ondas enquanto cochilavam em praia da Califórnia

Duas estudantes universitárias morreram após serem arrastadas pelo mar enquanto cochilavam em uma praia do condado de Santa Cruz, na Califórnia. As vítimas foram identificadas pelo Gabinete do Xerife local como Harshita Nair, de 21 anos, e Mahial Sran, de 20 anos, ambas moradoras de Fremont. As jovens haviam concluído juntas o ensino médio na Washington High School, em 2023, e estavam prestes a se formar na universidade em 2027.

Segundo as autoridades, as duas estavam próximas a uma formação costeira conhecida como “buraco de fechadura” quando foram surpreendidas pelas ondas na quarta-feira (10). O local permite o acesso a uma faixa mais estreita de areia apenas durante períodos de maré baixa, tornando-se perigoso quando o nível do mar sobe. Em comunicado, o capitão Kyle Breton, do Corpo de Bombeiros Voluntários do Condado de Santa Cruz, afirmou que a área frequentemente pega visitantes desprevenidos.

— O que também estamos vendo é que as pessoas passam pelo buraco de fechadura para chegar à praia de Yellow Bank e ficam presas lá porque a maré sobe — explicou Breton em coletiva de imprensa.

Área registra resgates frequentes

Equipes do Corpo de Bombeiros de Santa Cruz e do Departamento de Parques Estaduais da Califórnia mobilizaram oito nadadores de resgate para localizar as estudantes. Uma delas foi encontrada nas proximidades de Yellow Bank Beach, enquanto a outra estava perto de Panther Beach. Ambas foram retiradas da água e encaminhadas a hospitais da região.

Harshita Nair morreu pouco depois do resgate. Mahial Sran permaneceu internada em estado crítico até sábado, quando teve a morte confirmada. Nair cursava estudos jurídicos na Universidade da Califórnia em Berkeley e pretendia atuar nas áreas jurídica e de serviço público. Já Sran estudava saúde pública e psicologia na Universidade Estadual de San José e participava de iniciativas voltadas ao apoio acadêmico e social de estudantes da área.

As praias de Bonny Doon e Yellow Bank são conhecidas pelas ondas íngremes e correntes intensas, fatores que aumentam o risco de acidentes. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, uma ondulação de longo período atingia a costa no momento do incidente, favorecendo a formação de fortes correntes de retorno e ondas consideradas traiçoeiras.

O serviço local de resgate marítimo informou que este foi o quinto atendimento realizado em apenas um mês em um trecho de cerca de 1,6 quilômetro entre Yellow Bank e Bonny Doon. Após o acidente, autoridades reforçaram orientações de segurança para frequentadores das praias, incluindo manter distância de estruturas à beira-mar e evitar virar as costas para o oceano.

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