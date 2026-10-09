Tempestade no Paraná registra ventos de até 103 km/h e causa transtornos em Diversos regiões do estado

A instabilidade climática recente provocou ventos fortes que atingiram a marca de até 103,6 km/h em algumas cidades do Paraná, conforme apontado pelo monitoramento.

O estado do Paraná enfrentou um cenário de instabilidade severa na última quinta-feira (8), marcado por Tempestade, raios e episódios isolados de chuva de granizo. Apesar do alto impacto causado pela força do vento, o volume de precipitação registrado não foi tão elevado quanto a intensidade das rajadas.

De acordo com informações divulgadas pela Banda B, o meteorologista Leonardo Zucuni Furlan, do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), explicou que a chegada de uma frente fria foi o principal fator para o surgimento dessas condições meteorológicas adversas em Diversos regiões paranaenses.

Ventos intensos castigam municípios paranaenses

O registro mais expressivo ocorreu no município de Planalto, localizado no Sudoeste do estado, onde os ventos atingiram a velocidade de 103,6 km/h. A força das rajadas também foi sentida em outras cidades, que registraram números significativos ao longo do dia.

Em Clevelândia, os ventos chegaram a 74,9 km/h. Outras cidades como Dois Vizinhos e Laranjeiras do Sul também enfrentaram ventanias, com 73,8 km/h e 72 km/h, respectivamente. Já Umuarama registrou 69,5 km/h, enquanto Foz do Iguaçu e General Carneiro marcaram 68,4 km/h, seguidas por Nova Prata do Iguaçu com 68 km/h.

Volumes de chuva permanecem abaixo de 23 mm

Embora as Tempestade tenham sido acompanhadas de descargas atmosféricas e granizo, o acumulado total de chuva nas regiões atingidas foi considerado moderado. Nenhuma das estações de monitoramento ultrapassou a marca de 23 mm de precipitação durante o evento climático.

Entre as cidades que registraram os maiores acumulados estão Santa Maria do Oeste com 22,2 mm, Palmas com 21,4 mm e Altônia com 19,8 mm. São Mateus do Sul, General Carneiro, Morretes, Cândido de Abreu, Cianorte e São Jorge d’Oeste completam a lista de locais com chuvas entre 14 mm e 18 mm.

FAQ: Perguntas frequentes sobre a tempestade

Qual foi a velocidade máxima do vento registrada no Paraná? A velocidade máxima atingida foi de 103,6 km/h, registrada no município de Planalto.

A chuva foi intensa durante a tempestade? Não, apesar da força dos ventos, o acumulado de chuva não superou os 23 mm em nenhuma das cidades monitoradas.

O que causou essa instabilidade no estado? Segundo o Simepar, a ocorrência de Tempestade e ventos fortes foi favorecida pela chegada de uma frente fria ao Paraná.

Quais fenômenos acompanharam os ventos fortes? Além das rajadas intensas, houve registros de trovoadas, descargas atmosféricas e chuva de granizo em diferentes pontos do estado.

Quais regiões foram mais afetadas pelas rajadas? O Sudoeste do Paraná, incluindo municípios como Planalto, Clevelândia e Dois Vizinhos, figurou entre os locais com as maiores velocidades de vento.