O presidente Lula celebrou o avanço nas discussões parlamentares sobre o fim da escala 6×1, defendendo que o trabalhador brasileiro tenha o direito de descansar dois dias na semana.

O debate sobre a mudança na jornada de trabalho ganha força no Congresso Nacional. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva demonstrou otimismo com a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que visa encerrar o modelo de escala 6×1 no país.

O governo federal tem tratado a medida como uma prioridade para a qualidade de vida do trabalhador. Segundo o chefe do Executivo, o objetivo central é garantir que a redução da jornada ocorra sem qualquer impacto negativo nos salários dos profissionais brasileiros.

A proposta segue em fase de discussão no Senado Federal. De acordo com os dados da fonte citada, o plenário da casa realizou recentemente a terceira sessão de debates sobre o tema, sendo necessário cumprir mais duas etapas antes que o texto siga para votação oficial.

Compromisso com o trabalhador e manutenção de salários

Durante suas declarações, o presidente foi enfático ao reafirmar o compromisso da gestão com a classe trabalhadora. Lula declarou que o governo vai conseguir aprovar uma lei que garanta ao povo o direito de ficar dois dias em casa e trabalhar cinco, assegurando que essa mudança ocorrerá sem redução de salário.

Críticas aos cortes de despesas públicas

Além da jornada 6×1, o presidente aproveitou o espaço para criticar Proposta de adversários políticos, como Flávio Bolsonaro, voltadas ao corte de investimentos. O presidente afirmou que, ao assumir o terceiro mandato, encontrou cortes significativos em programas essenciais, como uma redução de 59% no Farmácia Popular e de 50% no Mais Médicos.

Lula destacou que, historicamente, discursos sobre teto de gastos e ajuste fiscal são utilizados para retirar recursos da população mais pobre. Ele enfatizou que o aumento real do salário mínimo, acima da inflação, não costuma fazer parte da agenda de governos conservadores no Brasil.

Foco em infraestrutura e crescimento econômico

O presidente defendeu que a solução para a dívida pública passa pelo investimento em ativos reais. Para Lula, gastar em coisas necessárias, como a construção de ferrovias, hidrelétricas e rodovias, é a forma correta de aumentar o patrimônio do país e estimular o crescimento da economia através de obras estruturantes.

FAQ

1. O que é a proposta de fim da escala 6×1?

Trata-se de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que visa garantir ao trabalhador uma jornada de cinco dias de trabalho com dois dias de descanso semanal, sem redução salarial.

2. Em que fase está a votação da PEC no Senado?

Segundo a Empresa Brasil de Comunicação, a proposta passou pela terceira sessão de discussão no plenário do Senado e ainda aguarda mais duas sessões antes da votação do texto.

3. Qual a posição de Lula sobre o corte de gastos?O presidente critica os cortes em investimentos públicos, argumentando que Proposta de ajuste fiscal muitas vezes retiram recursos de áreas sociais, como Saúde e programas de assistência.

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