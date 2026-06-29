Tempestade se aproxima do Paraná e coloca várias regiões em risco

O avanço de uma frente fria pode provocar tempestades em várias regiões do Paraná a partir desta segunda-feira (29). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), espera-se chuva intensa em forma de pancadas, que poderá vir acompanhada de trovoadas.

Após a passagem da frente fria, as temperaturas voltam a cair novamente no Rio Grande do Sul, com possibilidade de formação de geada. Por outro lado, as temperaturas máximas podem apresentar uma elevação gradual, podendo atingir cerca de 25ºC em Umuarama, no noroeste do estado.

Segundo o Inmet, a partir de segunda-feira, há risco de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de até 60 km/h e queda de granizo. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Várias regiões estão sob alerta de perigo amarelo do Inmet: Curitiba e região metropolitana, Litoral, Campos Gerais, Sudoeste, Centro-Oeste e Sudeste. Parte da região Norte do estado está de fora do alerta meteorológico.