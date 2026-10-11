Temporais no Paraná causam ventos de 58 km/h e chuvas intensas: veja quais regiões foram mais impactadas pelo mau tempo

O Paraná enfrentou um sábado de instabilidade severa com temporais, ventos fortes e acumulados de chuva que exigiram atenção redobrada em várias regiões do estado.

O cenário climático foi marcado por uma forte instabilidade atmosférica que atravessou o território paranaense ao longo deste sábado, dia 10 de outubro. Conforme informação divulgada pela Banda B, os dados coletados pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indicam que a situação foi crítica até o final da tarde.

As medições oficiais revelaram rajadas de vento que atingiram a marca de 58,6 km/h e volumes de precipitação que superaram os 138,6 mm em pontos específicos. A seguir, detalhamos como cada região do estado foi afetada por esse sistema meteorológico que trouxe transtornos e preocupações aos moradores.

Sudoeste e Sul concentram os maiores volumes de chuva e ventos

De acordo com o levantamento do Simepar, as regiões Sudoeste e Sul foram as áreas mais castigadas pelos temporais deste sábado. No Sudoeste, o acumulado de chuva chegou a até 138,6 mm, acompanhado por rajadas de vento de até 43,6 km/h.

Já nas regiões Centro-Sul e Sul, o volume de precipitação atingiu 92,8 mm, mas o destaque negativo ficou por conta da velocidade dos ventos, que registraram a maior marca de todo o estado, atingindo rajadas de até 58,6 km/h.

Impactos no Oeste, Centro-Oeste e Sudeste do Paraná

O sistema de tempestades também avançou sobre outras partes do Paraná com intensidades variadas. Na região Oeste, os medidores registraram até 43,2 mm de chuva e ventos de até 38,2 km/h, enquanto a faixa Centro-Oeste teve um pico de 29,4 mm de chuva e rajadas de 39,2 km/h.

Na região Sudeste, embora o volume de chuva tenha sido menor, com pico de 19,2 mm, a força do vento foi significativa, atingindo até 52,6 km/h

Situação nos Campos Gerais, Litoral e regiões Norte

Nos Campos Gerais, o registro foi de 18,2 mm de chuva e ventos de até 22,7 km/h. Já no Leste, que compreende a Região Metropolitana de Curitiba e o litoral paranaense, os acumulados chegaram a 15,8 mm de chuva com ventos de 49,0 km/h.

Por outro lado, as regiões Norte e Noroeste foram as que apresentaram os menores volumes de precipitação, mantendo índices abaixo de 5,0 mm. No Noroeste, a máxima foi de 5,0 mm de chuva, enquanto o Norte registrou 4,8 mm.

Perguntas frequentes sobre o temporal

Qual foi a maior rajada de vento registrada no Paraná neste sábado? A maior rajada de vento, de até 58,6 km/h, foi registrada nas regiões Centro-Sul e Sul do estado.

Qual região teve o maior volume de chuva? A região Sudoeste foi a mais atingida, concentrando um acumulado de até 138,6 mm de precipitação.

Até que horas os dados foram monitorados pelo Simepar? Os dados divulgados pelo Simepar referem-se ao monitoramento realizado até as 17h deste sábado.

As regiões Norte e Noroeste sofreram com temporais severos? Não, essas regiões apresentaram os menores acumulados de chuva, com valores abaixo de 5,0 mm.

Onde posso acompanhar as atualizações sobre o clima? Recomenda-se consultar os canais oficiais do Simepar para obter informações atualizadas e alertas meteorológicos em tempo real.