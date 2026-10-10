Itaipu alerta para elevação do Rio Paraná e novas famílias podem ser desalojadas após cheia

A elevação do nível do Rio Paraná, monitorada pela Itaipu Binacional, coloca áreas residenciais em alerta diante da previsão de novas cheias na região.

A situação hidrológica na região da Ponte da Amizade exige atenção redobrada, conforme informação divulgada pelo portal Banda B. A expectativa é que o nível do rio suba gradualmente nas próximas horas, impactando diretamente áreas vulneráveis.

As equipes de resposta já estão em campo para garantir a segurança dos moradores, focando especialmente no bairro San Rafael, localizado no lado Paraguai da fronteira, que enfrenta o maior risco imediato com a subida das águas.

A operação é coordenada pela Itaipu Binacional, que mantém um acompanhamento rigoroso das chuvas e dos efeitos nos rios Iguaçu e Paraná. A prioridade, neste momento, é a assistência humanitária às famílias que residem em áreas próximas ao leito do rio.

Monitoramento e transferência de moradores

Até o momento, 41 famílias já foram transferidas para locais seguros no bairro San Rafael. As ações são conduzidas pela Assessoria de Responsabilidade Social da Itaipu, que conta com o apoio fundamental de voluntários e membros da comunidade local.

O suporte oferecido inclui toda a logística necessária para a retirada segura dos moradores, como transporte de pertences, instalação de barracas, disponibilidade de banheiros e distribuição de alimentos essenciais para as pessoas desalojadas.

Previsão do nível do rio e estratégia da usina

A previsão técnica indica que o Rio Paraná deve subir da cota de 109,47 metros para 111 metros até a próxima segunda-feira (12). Por enquanto, não há registro de que a cheia afete estruturas ou residências localizadas no lado brasileiro da fronteira.

Para tentar controlar o impacto, a usina avalia a redução gradual do nível do reservatório. O objetivo é criar uma margem de manobra que ajude a reduzir o pico da cheia, embora a eficácia dependa do volume real de chuvas esperado para os próximos dias.

Preparação de abrigos temporários

Além das ações imediatas, as equipes da Superintendência de Operação da Itaipu e da área de Responsabilidade Social estão organizando abrigos temporários em regiões mais elevadas. A medida visa garantir um local seguro para receber novos desalojados, caso a previsão de elevação do rio se confirme.

A Divisão de Estudos Hidrológicos segue acompanhando o comportamento dos rios em tempo real. A estratégia de gestão hídrica da binacional permanece flexível, adaptando-se conforme a intensidade e a distribuição das precipitações na bacia hidrográfica.

Perguntas Frequentes

Por que o Rio Paraná está subindo? A elevação é resultado das condições climáticas e temporais recentes que impactam os rios Iguaçu e Paraná, sendo monitorada pela equipe da Itaipu.

Quantas famílias já foram retiradas de suas casas? Conforme dados da Itaipu Binacional, 41 famílias do bairro San Rafael, no Paraguai, já foram realocadas para locais seguros.

O lado brasileiro corre risco com a cheia? Até o momento, a previsão da Itaipu é de que a cheia não afete estruturas nem residências situadas no território brasileiro.

Qual a previsão para o nível do rio? A expectativa é que o nível suba gradualmente, saindo de 109,47 metros para 111 metros até a próxima segunda-feira, dia 12.

O que a Itaipu está fazendo para minimizar a cheia? A usina avalia a redução do nível do reservatório para criar uma margem de controle, além de organizar abrigos temporários para possíveis novas famílias atingidas.