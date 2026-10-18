Tendências de perfumaria para 2026: o que promete ganhar espaço no mercado brasileiro

A perfumaria brasileira entra em 2026 em um momento particularmente fértil. O interesse por fragrâncias deixou de girar apenas em torno de cheiro agradável e fixação prolongada. O perfume passou a ocupar um espaço mais amplo dentro das rotinas de autocuidado, da construção de identidade e até da busca por experiências sensoriais mais completas. Isso ajuda a explicar por que o tema ganhou tração tanto no varejo quanto nas conversas sobre bem-estar e consumo.

O cenário também encontra respaldo em dados. Segundo a ABIHPEC, o setor brasileiro de beleza e cuidados pessoais faturou cerca de R$ 200 bilhões em 2025, mantendo o país entre os maiores mercados do mundo. Na América Latina, a Circana informou que fragrâncias responderam por 65% das vendas totais de beleza no acumulado parcial de 2025, com crescimento de 15% no período. Em paralelo, análises da McKinsey mostram que a categoria de fragrâncias segue forte em diferentes faixas de preço, impulsionada pela premiumização acessível, pela experimentação e pela busca de assinaturas olfativas mais pessoais.

Perfumaria como extensão do autocuidado

Uma das mudanças mais visíveis para 2026 é a consolidação da fragrância como parte de uma rotina de bem-estar. O perfume deixa de ser reservado a ocasiões especiais e passa a acompanhar momentos ordinários, como o início do dia, a transição entre trabalho e descanso e pequenos rituais noturnos. Esse movimento aproxima a perfumaria de outras categorias sensoriais, como banho, hidratação corporal e cuidados com a casa.

Essa leitura encontra eco em previsões da Mintel para beleza e cuidados pessoais em 2026, que destacam a evolução sensorial do consumo e o peso do bem-estar emocional nas decisões de compra. Do ponto de vista acadêmico, pesquisas sobre olfação indicam que cheiros agradáveis podem influenciar humor, percepção ambiental e sensação subjetiva de conforto, o que ajuda a explicar a força simbólica da fragrância no cotidiano.

Fragrâncias de identidade ganham força

Em vez de procurar apenas tendências passageiras, o consumidor brasileiro tende a buscar fragrâncias que expressem personalidade. Em 2026, isso deve favorecer escolhas menos padronizadas e mais conectadas ao estilo de vida, ao momento emocional e à imagem que se deseja projetar. Não se trata apenas de “ter um perfume”, mas de montar uma relação mais consciente com famílias olfativas, intensidades e ocasiões de uso.

Nesse contexto, cresce o interesse por combinações que ampliam a experiência sensorial ao longo do dia. Em uma rotina que integra banho, hidratação e toque final de fragrância, conteúdos que ajudam a navegar pelo universo da perfumaria passam a ter valor prático, especialmente para quem deseja entender como construir presença olfativa com mais coerência e sofisticação.

A lógica por trás desse movimento é simples: fragrâncias passam a funcionar como linguagem pessoal. Em vez de uma única assinatura imutável, surgem escolhas mais fluidas, com aromas frescos para a manhã, composições aconchegantes para a noite e opções versáteis para contextos profissionais.

Scent wardrobe e uso por ocasião

A ideia de “guarda-roupa olfativo” deve ganhar ainda mais espaço no mercado brasileiro em 2026. O conceito parte do princípio de que uma única fragrância nem sempre responde a todas as situações. Assim como roupas mudam conforme clima, agenda e humor, o perfume também se adapta ao contexto.

Esse comportamento se conecta ao avanço da experimentação e da compra mais intencional. Em vez de acumular frascos sem critério, parte do público passa a organizar o consumo por função: fragrâncias leves para o calor, notas envolventes para eventos noturnos, composições limpas para ambientes de trabalho e aromas reconfortantes para momentos de pausa. O ganho para as marcas está menos no volume puro e mais na capacidade de orientar escolhas com clareza.

Notas frescas, confortáveis e sofisticadas

No plano olfativo, 2026 tende a favorecer um equilíbrio interessante entre frescor e profundidade. O clima brasileiro continua influenciando preferências por saídas leves, cítricas, aromáticas e aquáticas, mas isso não significa abandono de composições mais densas. O que avança é a sofisticação do frescor, com perfumes que entregam sensação de limpeza, leveza e elegância, sem parecerem simples demais.

Ao mesmo tempo, famílias ambaradas suaves, florais envolventes, musk limpo, madeiras macias e acordes gourmand menos excessivos devem seguir relevantes. A previsão da Mintel de que identidade, bem-estar, clima e cultura digital moldam a perfumaria recente ajuda a entender essa convivência de polos. O consumidor procura tanto conforto quanto diferenciação, o que favorece fragrâncias equilibradas e fáceis de incorporar ao dia a dia.

Premiumização acessível e valor percebido

Outra tendência importante é a expansão da premiumização acessível. A McKinsey observou em 2026 que fragrâncias seguem resilientes em diferentes faixas de preço, apoiadas pelo desejo de pequenos luxos e pela entrada em segmentos de prestígio por meio de compras mais calculadas. Isso é relevante no Brasil, onde o perfume costuma reunir apelo emocional, valor de presente e sensação de recompensa pessoal.

Na prática, isso significa um consumidor mais atento à experiência completa. Embalagem, textura do ritual ao redor da fragrância, história olfativa e coerência entre tradição e contemporaneidade passam a influenciar mais a decisão. O produto não precisa ocupar o topo absoluto de preço para transmitir sofisticação, mas precisa justificar sua presença na rotina.

Redes sociais, repertório e descoberta guiada

As redes sociais seguem centrais para a descoberta, mas o efeito em 2026 tende a ser mais maduro. Em vez de compras motivadas apenas por viralização, cresce a busca por repertório. O público quer entender notas, famílias olfativas, ocasiões de uso e diferenças entre fragrâncias de perfil próximo. Isso desloca o foco de recomendações rasas para curadorias mais educativas.

A cultura digital continua acelerando o interesse por nichos, layering e narrativas sensoriais. Ainda assim, o excesso de informação também eleva a importância da mediação qualificada. Marcas e conteúdos editoriais que explicam sem simplificar demais ganham relevância, porque ajudam o consumidor a transformar desejo difuso em escolha consistente.

Brasil, sensorialidade e futuro próximo

O mercado brasileiro reúne condições favoráveis para absorver essas transformações. Há tradição de consumo, forte vínculo cultural com banho, cuidado corporal e perfumação, além de abertura para experiências que combinem afeto, memória e refinamento. Quando a perfumaria conversa com esses códigos de forma contemporânea, amplia seu espaço para além do produto isolado.

Em 2026, a tendência mais promissora talvez não seja uma nota específica, mas uma mudança de mentalidade. O perfume se firma como parte de uma rotina de presença, prazer e identidade. Para o mercado brasileiro, isso abre caminho para uma perfumaria mais autoral, sensorial e integrada ao bem-estar cotidiano.

Referências

ABIHPEC. Tamanho do mercado de beleza e cuidados pessoais no Brasil em 2026. 2026. Disponível em: https://abihpec.org.br/tamanho-mercado-cosmeticos-brasil-2026/.

CIRCANA. Latin America Beauty Market Trends & Growth. 2025. Disponível em: https://www.circana.com/post/beauty-market-trends-in-latin-america-outside-influences-create-excitement-translating-to-sales.

MCKINSEY & COMPANY. State of Beauty industry trends 2026. 2026. Disponível em: https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/state-of-beauty.

MINTEL. Make Sense of Scents: Fragrance Trends Now and Beyond. 2025. Disponível em: https://www.mintel.com/insights/beauty-and-personal-care/make-sense-of-scents-current-and-future-fragrance-trends/.

SPENCE, Charles. Using ambient scent to enhance well-being in the multisensory built environment. 2020. Disponível em: https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2020.598859/full.