Terremoto de magnitude 7,6 atinge o Panamá e gera alerta de Tsunamis na região do Pacífico

Um forte abalo sísmico de magnitude 7,6 na escala Richter atingiu o Panamá nesta sexta-feira, mas Autoridade confirmam que o Canal segue operante.

Um forte terremoto de magnitude 7,6 na escala Richter ocorreu perto da costa sul do Panamá nesta sexta-feira (9), a uma profundidade de 10 quilômetros, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA. O fenômeno causou apreensão, mas não há relatos de danos estruturais graves até o momento.

Apesar do susto, a Autoridade do Canal do Panamá informou que a hidrovia estava operando normalmente, sem interrupções em suas atividades logísticas. O tremor foi sentido tanto na Cidade do Panamá quanto em regiões da Costa Rica, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

A seguir, entenda os detalhes sobre a localização do epicentro, os Alerta de Tsunamis emitidos para diversos países e as reações da população local diante do evento sísmico.

Epicentro e impacto local

O epicentro do terremoto foi registrado próximo à comunidade rural de La Pitaloza. Trata-se de uma área pouco povoada no sul do país, localizada nas proximidades da costa do Pacífico.

Imagens transmitidas pela televisão panamenha mostraram cenas de pessoas saindo de prédios em busca de segurança após sentirem o tremor. O movimento telúrico foi perceptível em áreas urbanas densas, incluindo a capital do país.

Alerta de Tsunamis na costa do Pacífico

O impacto do abalo levou o Sistema de Alerta de Tsunamis dos EUA a emitir um aviso importante. Segundo o órgão, ondas de Tsunamis perigosas poderiam ocorrer ao longo de trechos das costas do Panamá, Colômbia, Costa Rica, Equador, Peru, Nicarágua, Guatemala, El Salvador e México nas próximas três horas.

Além da costa continental, o sistema também informou que havia ameaça de Tsunamis no Havaí, aumentando a atenção das Autoridade internacionais para o monitoramento do nível do mar na região do Pacífico nas horas seguintes ao sismo.

FAQ: Perguntas frequentes sobre o terremoto no Panamá

Qual foi a magnitude do terremoto? O terremoto atingiu 7,6 na escala Richter, conforme dados do Serviço Geológico dos EUA.

O Canal do Panamá foi afetado? Não, a Autoridade do Canal do Panamá informou que as operações da hidrovia seguem funcionando normalmente.

Onde foi o epicentro? O tremor teve origem próxima à comunidade rural de La Pitaloza, no sul do Panamá, perto da costa do Pacífico.

Sim, o Sistema de Alerta de Tsunamis dos EUA emitiu um alerta para diversos países da costa do Pacífico e para o Havaí logo após o ocorrido.

Houve relatos de danos ou vítimas? Inicialmente, não foram relatados danos significativos ou vítimas, apenas o esvaziamento preventivo de prédios em áreas urbanas.