Trump anuncia acordo com Putin para liberar diesel russo ao mercado global

Trump diz que Putin concordou em liberar 300 mil toneladas de diesel imediatamente, 500 mil em novembro e 1 milhão depois; Tesouro dos EUA emitiu licença temporária

O President dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter fechado um acordo com o President russo Vladimir Putin para permitir que a Russian libere diesel no mercado global, informou a BBC citando a agência AFP. Segundo o anúncio, Moscow concordou em liberar volumes imediatos e programados nas próximas semanas.

Detalhes do acordo

300.000 toneladas de diesel liberadas imediatamente;

500.000 toneladas a serem liberadas em novembro;

mais 1.000.000 de toneladas em data posterior.

Reações e medidas relacionadas

Logo após o anúncio, o Tesouro dos EUA emitiu uma licença temporária permitindo a entrada do diesel russo no mercado Americans, segundo a BBC/AFP. Um representante de Putin, Kirill Dmitriev, saudou o acordo em redes sociais, afirmando que 'Russia-US co-operation on diesel and energy will benefit the world', conforme citado pela reportagem.

Trump também publicou em sua rede Truth Social que ‘Diesel Prices for Americans and, indeed, the World, will be COMING DOWN, IN RECORD NUMBERS, AND FAST!’, segundo a BBC/AFP.

A matéria relata ainda outras ações anunciadas pelo President, como a possibilidade de suspender o imposto federal sobre a gasolina, a autorização para uso de red dye diesel em rodovias dos EUA sem cobrança do imposto federal e a pressão para que o G7 libere 100 milhões de barris de óleo e diesel de reservas estratégicas. A BBC/AFP também registrou que Trump já havia defendido anteriormente um banimento de exportações de diesel dos EUA.

Contexto e preços

A AAA informou à BBC que o preço médio do diesel nos EUA é de US$ 6,28 por galão, valor abaixo do RECORD de US$ 6,53 registrado no final de setembro.

As informações desta reportagem foram publicadas pela BBC com origem na agência AFP, conforme indica a matéria consultada.