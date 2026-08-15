Theresa Fonseca e Gustav von Fürstenberg se casam em Paraty

O modelo escolhido carregava ainda outra coincidência: a peça histórica de acervo havia sido apresentada uma única vez, em um desfile de 1997, mesmo ano de nascimento da noiva, em uma criação de Alexander McQueen para a Givenchy. A combinação entre a referência a Audrey Hepburn, a história do modelo e a coincidência com seu ano de nascimento fez com que Theresa interpretasse a escolha como um sinal.