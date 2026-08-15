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Theresa Fonseca e Gustav von Fürstenberg se casam em Paraty

Theresa Fonseca e Gustav von Fürstenberg se casam em Paraty

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Theresa Fonseca e Gustav von Fürstenberg se casam em Paraty
Theresa Fonseca e Gustav von Fürstenberg se casam em Paraty — Foto: Julia Flexa
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O modelo escolhido carregava ainda outra coincidência: a peça histórica de acervo havia sido apresentada uma única vez, em um desfile de 1997, mesmo ano de nascimento da noiva, em uma criação de Alexander McQueen para a Givenchy. A combinação entre a referência a Audrey Hepburn, a história do modelo e a coincidência com seu ano de nascimento fez com que Theresa interpretasse a escolha como um sinal.

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Corinthia Mes

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