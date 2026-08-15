Paulo Vilhena fala do retorno às novelas após oito anos e da mudança com a família para o Rio de Janeiro

— Foi uma volta decidida muito rapidamente, em pouco mais de um mês. A emissora achava que eu ainda estava morando no Rio, porque era como estava no meu cadastro, mas eu já estava em São Paulo direto há sete anos. Tive que remanejar todo esse deslocamento familiar. Quando a questão contratual foi efetivada e tivemos a certeza para fazer a movimentação, as coisas foram acontecendo de forma muito resolutiva. Os amigos cooperaram. O Eri Johnson, que também voltou recentemente para o Rio, por exemplo, falou sobre um amigo nosso em comum que tinha um apartamento parado.