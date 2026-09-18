Bazar do Obra Nossa arrecada recursos para reurbanização da Vila Esperança em Curitiba

Feira de 18 a 20 de setembro no Shopping Novo Batel reúne mais de 500 peças a partir de R$ 80; renda será destinada à reurbanização da Vila Esperança.

O projeto Obra Nossa promove um bazar beneficente no Shopping Novo Batel, em Curitiba, nos dias 18, 19 e 20 de setembro. A entrada é gratuita e o evento ocorre das 10h às 20h.

Segundo o G1, a ação reúne mais de 500 peças de moda e design — novas e usadas em bom estado —, incluindo roupas, móveis e outras peças de design, com preços a partir de R$ 80.

Os valores arrecadados serão revertidos para obras de reurbanização da Vila Esperança, na zona norte da capital paranaense, conforme informou o G1.

Detalhes do bazar

Quando: 18, 19 e 20 de setembro, das 10h às 20h.

Onde: Shopping Novo Batel, Curitiba.

O que há: curadoria de mais de 500 peças de moda, móveis e objetos de design; itens novos e usados em bom estado; preços a partir de R$ 80; entrada gratuita.

Sobre o Obra Nossa

De acordo com o G1, o Obra Nossa reúne arquitetos, decoradores, engenheiros e outros profissionais. Criado durante a pandemia, o projeto já realizou doações de alimentos e projetos de revitalização e reurbanização de comunidades.

Entre 2021 e 2022, o Obra Nossa atuou na Vila Harmonia — com ações que incluíram canalização do esgoto, reconstrução e reforma de 30 casas, pavimentação de ruas, ampliação da iluminação pública e paisagismo — em intervenções que somaram cerca de R$ 752 mil, segundo o G1.