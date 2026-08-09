Tornado causa rastro de destruição no Paraná e assusta moradores em área rural de Piraí do Sul neste sábado

Um forte tornado atingiu a região de Piraí do Sul, nos Campos Gerais do Paraná, provocando danos estruturais significativos e mobilizando equipes de socorro em toda a área rural atingida pelo fenômeno neste sábado.

A tarde deste sábado foi marcada por momentos de tensão em diversas localidades rurais do Paraná. Um tornado se formou entre as cidades de Telêmaco Borba, Tibagi e Piraí do Sul, deixando um rastro de destruição por onde passou.

Moradores registraram o momento exato em que a coluna de ar tocou o solo, causando a queda de árvores, postes e avarias em edificações. As autoridades locais foram rapidamente acionadas para prestar assistência às famílias que sofreram prejuízos materiais.

Conforme informações divulgadas pela Defesa Civil e pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o evento climático foi classificado como uma célula de tempestade de alta intensidade.

Avaliação técnica do fenômeno

O Simepar confirmou que as imagens captadas pelos moradores possuem características técnicas compatíveis com a ocorrência de um tornado. Embora o registro visual seja claro, os especialistas ainda trabalham na avaliação detalhada da intensidade dos ventos e da extensão total dos danos.

A Defesa Civil do Paraná segue monitorando a região, realizando um levantamento minucioso sobre as estruturas afetadas. O foco atual das autoridades é garantir o suporte necessário para a recuperação das áreas atingidas e a restauração dos serviços essenciais, como o fornecimento de energia elétrica.

Relatos de moradores sobre a tempestade

O impacto foi sentido com maior força nas localidades de Fundão, Jararaca e Capinzal. Em depoimento à RPC, afiliada da TV Globo, um morador do bairro Fundão descreveu a aflição ao ver o tornado se aproximar de sua propriedade por volta das 17h20.

Segundo o relato, o fenômeno mudou de direção momentos antes de atingir a casa, o que evitou uma tragédia maior. O morador afirmou: naquele momento, clamamos a Deus por misericórdia e vimos que ele afinou, diminuiu bastante e passou à direita da nossa propriedade.

Danos estruturais e falta de energia

O balanço parcial indica que o tornado causou a destruição de galpões e danos em uma granja de porcos. Além das construções, a rede elétrica sofreu impactos severos, deixando diversas propriedades rurais isoladas sem o fornecimento de luz durante a noite de sábado.

Apesar da força do vento e da destruição visível nas imagens, a Defesa Civil informou que, até o fechamento desta reportagem, não havia registros de pessoas feridas. As equipes continuam percorrendo as áreas afetadas para garantir a segurança da população.

Perguntas Frequentes sobre o Tornado no Paraná

O que causou o tornado em Piraí do Sul? O fenômeno foi resultado de uma célula de tempestade forte que se formou entre Telêmaco Borba, Tibagi e Piraí do Sul.

Houve feridos durante o incidente? Não. Até o momento, as autoridades não registraram feridos, apenas danos materiais em casas, galpões e infraestrutura elétrica.

Quais áreas foram mais afetadas? O tornado atingiu principalmente as áreas rurais de Piraí do Sul, com destaque para as localidades de Fundão, Jararaca e Capinzal.

O Simepar confirmou o fenômeno? Sim, o órgão informou que os vídeos possuem características compatíveis com um tornado e segue realizando a avaliação técnica da intensidade.

O que as autoridades estão fazendo? A Defesa Civil e o Simepar estão acompanhando a situação, realizando o levantamento dos danos e prestando auxílio às famílias atingidas na região.