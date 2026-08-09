TORNADOS E VENTOS FORTES CAUSAM DESTRUIÇÃO EM DIFERENTES REGIÕES DO PARANÁ NESTE SÁBADO

O Paraná registrou ocorrências de tempo severo neste sábado (8), com fortes ventos provocando destruição em diferentes regiões do Estado. Entre os locais atingidos estão Piraí do Sul, nos Campos Gerais, e Candói, na região Centro-Sul.

Em Piraí do Sul, um tornado atingiu a área rural do município durante a tarde. Segundo informações divulgadas pelo portal BNT Online, imagens e vídeos do fenômeno foram encaminhados à reportagem. As localidades de Jararaca, Santo André e Capinzal estão entre as áreas atingidas.

Já em Candói, a comunidade de Santa Clara foi atingida por ventos muito fortes por volta das 17h. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, cerca de oito casas e barracões foram afetados.

Árvores foram arrancadas e algumas residências tiveram os telhados completamente levados pela força do vento. Segundo a Defesa Civil da Brigada Comunitária de Candói, algumas estruturas chegaram a ser arrancadas do chão, deixando apenas parte das paredes em pé.

Moradores relataram que o fenômeno teria sido um tornado. No entanto, até o momento da publicação das informações, o Simepar não havia confirmado oficialmente a ocorrência de um tornado em Candói, nem divulgado a velocidade exata das rajadas registradas na região.

O episódio ocorre em meio a uma condição de instabilidade que atinge o Paraná. O Simepar informou que uma nova área de baixa pressão sobre o Paraguai mantém o tempo instável no Estado, com previsão de chuva e trovoadas.

As equipes de Defesa Civil e os órgãos responsáveis devem continuar realizando levantamentos para dimensionar os prejuízos e determinar a natureza exata dos fenômenos registrados.

📢 Divulgue sua empresa no Ubiratã Online! Espaços com preços especiais. WhatsApp: (44) 9 9142-1743.

📩 Envie fotos, vídeos, denúncias ou sugestões de pauta pelo WhatsApp: 📲 (44) 9 9925-5244

👉 Siga: @ubirataonline_oficial

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes