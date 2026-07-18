TRABALHADOR DE 29 ANOS MORRE APÓS SER SOTERRADO EM SILO DE COOPERATIVA EM JESUÍT

TRABALHADOR DE 29 ANOS MORRE APÓS SER SOTERRADO EM SILO DE COOPERATIVA EM JESUÍTAS

Um grave acidente de trabalho registrado na tarde de sexta-feira (17) terminou com a morte de Claudinei Soares, de 29 anos, morador de Brasilândia do Sul. A tragédia aconteceu em uma fábrica de ração localizada às margens da PR-317, na saída de Jesuítas para Formosa do Oeste.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado às 17h42. As primeiras informações apontavam que um trabalhador havia desaparecido no interior de um silo carregado com grãos de milho, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Militar para uma complexa operação de resgate.

Segundo o relato de um companheiro de trabalho, Claudinei havia saído para se hidratar e, ao retornar às atividades, o equipamento de segurança do tipo trava-quedas não conseguiu impedir sua queda no interior do silo. Ele acabou sendo soterrado pelos grãos.

Após horas de trabalho, as equipes conseguiram localizar a vítima, porém ela já estava sem vida.

A Polícia Militar isolou o local, enquanto a Polícia Civil e a Polícia Científica realizaram a perícia. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

O velório de Claudinei Soares acontece no Memorial Bom Samaritano, em Assis Chateaubriand. O sepultamento está previsto para a manhã deste domingo (19).

📸 Imagens: Carlos Corujinha.

🗞️ Fonte: Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, Polícia Militar do Paraná e Carlos Corujinha.

📢 Divulgue sua empresa no Ubiratã Online! Espaços com preços especiais. WhatsApp: (44) 9 9142-1743.

📩 Envie fotos, vídeos, denúncias ou sugestões de pauta pelo WhatsApp: 📲 (44) 9 9925-5244

👉 Siga: @ubirataonline_oficial

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes