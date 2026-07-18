Motociclista salta quebra-molas sem sinalização em via recapada e fica ferida

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Por Fábio Wronski
Atualizado em
Uma jovem de 20 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros no fim da manhã deste sábado (18), após se envolver em um acidente de trânsito.
A queda de moto ocorreu na Rua da Amizade, no bairro XIV de Novembro, trecho que está passando por obras de revitalização.
A mulher descia a via com a motocicleta e não percebeu o quebra-molas, já que a rua foi recapeada e o redutor de velocidade ainda não conta com sinalização.
Após passar pelo quebra-molas, a jovem perdeu o controle da motocicleta e caiu, ficando ferida. Ela sofreu contusões e escoriações pelo corpo e foi encaminhada à UPA para receber atendimento médico.
Moradores do bairro pedem que a sinalização seja reinstalada no trecho, a fim de evitar novos acidentes.
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