Motociclista salta quebra-molas sem sinalização em via recapada e fica ferida

Uma jovem de 20 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros no fim da manhã deste sábado (18), após se envolver em um acidente de trânsito.

A queda de moto ocorreu na Rua da Amizade, no bairro XIV de Novembro, trecho que está passando por obras de revitalização.

A mulher descia a via com a motocicleta e não percebeu o quebra-molas, já que a rua foi recapeada e o redutor de velocidade ainda não conta com sinalização.

Após passar pelo quebra-molas, a jovem perdeu o controle da motocicleta e caiu, ficando ferida. Ela sofreu contusões e escoriações pelo corpo e foi encaminhada à UPA para receber atendimento médico.

Moradores do bairro pedem que a sinalização seja reinstalada no trecho, a fim de evitar novos acidentes.