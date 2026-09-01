Trabalhador morre após ser atingido por raio durante tempestade em Imbituva, Paraná

Edson Delgado da Silva, trabalhador rural de 51 anos, morreu após ser atingido por um raio em uma propriedade na localidade de Arroio Grande, em Imbituva, na região central do Paraná. O incidente ocorreu na tarde de segunda-feira (31), durante uma série de tempestades que atingiram o estado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por volta das 13h30, mas ao chegar ao local, o trabalhador já estava sem sinais vitais. Testemunhas relataram que Edson foi atingido pela descarga elétrica, e a perícia agora apura se este foi o fator que causou a morte.

Registro de raios no Paraná

Conforme informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o dia 31 marcou a ocorrência de mais de 37,5 mil raios do tipo “nuvem-solo” em 397 dos 399 municípios paranaenses, número significativamente acima do registrado em dias comuns de tempestade.

Em Imbituva, foram 122 registros desse tipo de raio, que são descargas elétricas direcionadas ao solo, com potencial para causar acidentes graves e danos.

Detalhes do velório e sepultamento

O velório de Edson Delgado da Silva está sendo realizado na Capela Municipal de Imbituva. O sepultamento está previsto para as 16h desta terça-feira (1º), no cemitério Luterano da cidade.

Cidades com maior número de raios no estado

Além de Imbituva, outras cidades do Paraná apresentaram altos índices de raios no dia 31, como Guarapuava (1.182 raios), Pinhão (680), Candói (678) e Ortigueira (609). A intensa atividade elétrica causou alerta em diversas regiões.