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Imagem de capa mostrando avião da Latam após saída de pista no Aeroporto de Cascavel investigado pelo Cenipa

Cenipa investiga saída de pista de avião da Latam no Aeroporto de Cascavel

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Imagem de capa mostrando avião da Latam após saída de pista no Aeroporto de Cascavel investigado pelo Cenipa
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O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) está conduzindo uma apuração para determinar as causas do incidente envolvendo um avião da Latam que saiu da pista durante o pouso no Aeroporto Regional de Cascavel, no oeste do Paraná, na manhã desta segunda-feira (31).

A aeronave realizava o voo LA3858, partindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e tinha 145 passageiros e seis tripulantes a bordo. Felizmente, não houve feridos no episódio.

Detalhes da ocorrência e ações do Cenipa

Após ultrapassar o limite da pista, o avião parou em uma área de lama ao lado do pavimento. O Cenipa informou que já acionou investigadores para realizar a Ação Inicial da ocorrência. Essa fase inclui coleta e confirmação de dados, verificação dos danos causados à aeronave e levantamento de informações que possam ajudar a compreender o que levou à situação.

O objetivo da investigação é identificar possíveis fatores contribuintes e, se for o caso, emitir Recomendações de Segurança para evitar novos acidentes. Ressalta-se que o Cenipa atua focado na prevenção e não em determinar responsabilidades ou culpas.

Impacto operacional e posicionamento da Latam

Em razão do incidente, o Aeroporto Regional de Cascavel ficou temporariamente fechado para pousos e decolagens, até a remoção da aeronave. O voo que retornaria para Guarulhos foi cancelado, e os passageiros foram reacomodados em outras operações a partir do Aeroporto de Foz do Iguaçu.

A Latam divulgou nota afirmando que está prestando toda a assistência necessária aos passageiros e funcionários, além de colaborar com as autoridades na investigação. A companhia reiterou que adota todas as medidas técnicas e operacionais para garantir a segurança das viagens.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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