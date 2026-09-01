Cenipa investiga saída de pista de avião da Latam no Aeroporto de Cascavel

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) está conduzindo uma apuração para determinar as causas do incidente envolvendo um avião da Latam que saiu da pista durante o pouso no Aeroporto Regional de Cascavel, no oeste do Paraná, na manhã desta segunda-feira (31).

A aeronave realizava o voo LA3858, partindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e tinha 145 passageiros e seis tripulantes a bordo. Felizmente, não houve feridos no episódio.

Detalhes da ocorrência e ações do Cenipa

Após ultrapassar o limite da pista, o avião parou em uma área de lama ao lado do pavimento. O Cenipa informou que já acionou investigadores para realizar a Ação Inicial da ocorrência. Essa fase inclui coleta e confirmação de dados, verificação dos danos causados à aeronave e levantamento de informações que possam ajudar a compreender o que levou à situação.

O objetivo da investigação é identificar possíveis fatores contribuintes e, se for o caso, emitir Recomendações de Segurança para evitar novos acidentes. Ressalta-se que o Cenipa atua focado na prevenção e não em determinar responsabilidades ou culpas.

Impacto operacional e posicionamento da Latam

Em razão do incidente, o Aeroporto Regional de Cascavel ficou temporariamente fechado para pousos e decolagens, até a remoção da aeronave. O voo que retornaria para Guarulhos foi cancelado, e os passageiros foram reacomodados em outras operações a partir do Aeroporto de Foz do Iguaçu.

A Latam divulgou nota afirmando que está prestando toda a assistência necessária aos passageiros e funcionários, além de colaborar com as autoridades na investigação. A companhia reiterou que adota todas as medidas técnicas e operacionais para garantir a segurança das viagens.