Disparo acidental em clube de tiro no Paraná ocorreu por falhas em regras de segurança, aponta delegado

Um incidente ocorrido dentro de um clube de tiro em Toledo, no oeste do Paraná, resultou em um homem de 37 anos atingido por disparo de pistola calibre 9 milímetros. Segundo o delegado responsável pela investigação, Fábio Freire, o acidente foi provocado por uma sequência de falhas nas regras básicas de segurança no manuseio de armas de fogo.

As investigações iniciais indicam que não houve intenção de causar ferimento, estando sob análise a possibilidade de lesão corporal culposa. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a arma foi manuseada na área administrativa do clube, onde o disparo ocorreu, apesar de o manuseio de armas ser proibido nesse espaço.

Detalhes do incidente e procedimentos

Nas imagens, a vítima manuseia a pistola e a coloca sobre uma mesa. Logo depois, o outro homem a pega e, durante o manuseio, aciona o gatilho, vindo a disparar a arma no tórax da vítima. Após o ocorrido, a vítima foi socorrida por pessoas presentes no local e levada ao Hospital Bom Jesus (HOESP), onde permanece internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com o delegado Freire, entre as regras de segurança violadas estavam a de manter o dedo fora do gatilho e garantir que o cano da arma esteja sempre apontado para uma área segura. A pistola havia sido inicialmente descarregada pelo homem que disparou, porém, a vítima reposicionou o carregador, inseriu uma munição na câmara, e depois retirou o carregador deixando uma munição na arma. O disparo ocorreu sob a crença equivocada de que a arma não estava em condições de disparar.

Investigação e medidas administrativas

Ambos os homens envolvidos eram visitantes do clube. O homem que efetuou o disparo é registrado como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e prestou depoimento à Polícia Civil, sem que tenha sido preso. A polícia reforçou que, até o momento, as evidências apontam para um disparo acidental sem intenção de ferir.

O clube de tiro destacou em nota que o uso e manuseio de armas em áreas administrativas e de acesso restrito são proibidos e infração às normas internas. As circunstâncias do incidente estão sendo apuradas com cautela, e os documentos serão enviados à Polícia Federal e ao Comando do Exército para análise administrativa futura.