Traficante tenta enganar polícia no Parolin fingindo ser morador de rua, mas cão farejador entrega esconderijo de drogas

Ação Polícia no bairro Parolin, em Curitiba, desmascara suspeito que utilizava disfarce de morador em situação de rua para movimentar o tráfico de entorpecentes na região

Uma abordagem rotineira da Polícia Militar do Paraná (PMPR) terminou com a prisão de um homem suspeito de traficar drogas no bairro Parolin, em Curitiba. O caso ocorreu na última sexta-feira (18), no local conhecido como Beco do U.

O suspeito tentou despistar a equipe Polícia adotando a aparência de um morador em situação de rua. De acordo com os agentes, essa é uma estratégia utilizada por criminosos para esconder ilícitos e tentar dificultar a fiscalização Polícia em áreas de comércio de drogas.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, o homem ainda tentou justificar sua presença no local alegando que teria ido ao ponto apenas para urinar. A desculpa, contudo, não convenceu os policiais do 13° Batalhão, que já realizavam patrulhamento tático na região.

O papel fundamental do cão farejador

Durante a ação, o Batalhão de Operações com Cães (BOC) foi decisivo para o sucesso da ocorrência. O cão farejador, chamado Dídio, foi o responsável por localizar as porções de maconha que estavam escondidas em diversos pontos próximos ao suspeito.

Segundo o soldado Szaubram, do 13° Batalhão, a área do Parolin é monitorada por ser um ponto frequente de comércio de entorpecentes. O animal indicou precisamente onde os materiais, já fracionados para venda, estavam ocultos, impossibilitando a tentativa do suspeito de negar o crime.

Desfecho da ocorrência

Após a localização das drogas pelo cão Dídio, o homem recebeu voz de prisão imediata. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde permanece à disposição da justiça para os procedimentos legais cabíveis após a apreensão dos entorpecentes.

A polícia reforçou que o uso de cães farejadores em patrulhamentos urbanos tem sido uma ferramenta essencial para identificar esconderijos de drogas que, muitas vezes, passam despercebidos em uma busca apenas visual realizada por humanos.

FAQ: Perguntas frequentes sobre o caso

1. Onde ocorreu a prisão do traficante?

A prisão aconteceu no bairro Parolin, em Curitiba, em um local popularmente conhecido como Beco do U.

2. Como o suspeito tentou enganar a polícia?

Ele utilizou a aparência de um morador em situação de rua para esconder porções de maconha e tentar despistar os agentes durante a abordagem.

3. Qual foi a justificativa dada pelo suspeito?

O homem afirmou aos policiais que estava no local apenas para urinar, tentando esconder o fato de que realizava o tráfico de drogas.

4. Quem encontrou os entorpecentes?

As drogas foram localizadas pelo cão farejador Dídio, integrante do Batalhão de Operações com Cães (BOC) da Polícia Militar.

5. O que aconteceu com o suspeito após a prisão?Ele foi encaminhado, junto com as drogas apreendidas pela equipe Polícia, para a Central de Flagrantes de Curitiba.