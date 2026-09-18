Candidatos ao governo do Paraná detalham promessas em entrevistas da RPC

RPC sabatinou oito candidatos ao governo do Paraná; veja as principais propostas exibidas no telejornal Meio-Dia Paraná.

A RPC, afiliada da TV Globo, exibiu ao longo da semana entrevistas com os oito candidatos ao governo do Paraná no telejornal Meio-Dia Paraná. Os três primeiros colocados no cenário estimulado da última pesquisa Quaest participaram de sabatinas ao vivo de 30 minutos; as rodadas ao vivo começaram em 4 de setembro e, conforme a programação, Sergio Moro foi o primeiro ouvido, seguido por Sandro Alex e Requião Filho. Nesta sexta-feira (18) foram exibidas as entrevistas com os demais candidatos.

Principais propostas apresentadas por Candidatos

Adriano Funileiro: defendeu pautas trabalhistas, entre elas um salário-mínimo de no mínimo R$ 7,5 mil (valor defendido pelo Dieese) e jornada de trabalho de cinco dias por semana com sete horas diárias, com finais de semana e feriados livres.

defendeu pautas trabalhistas, entre elas um salário-mínimo de no mínimo R$ 7,5 mil (valor defendido pelo Dieese) e jornada de trabalho de cinco dias por semana com sete horas diárias, com finais de semana e feriados livres. Alexandre Salomão (Mobiliza): afirmou que o problema do estado é ausência de planejamento e defendeu a elaboração de planos de médio e longo prazo para desenvolver o Paraná em benefício das pessoas.

afirmou que o problema do estado é ausência de planejamento e defendeu a elaboração de planos de médio e longo prazo para desenvolver o Paraná em benefício das pessoas. Luiz França: apresentou o partido Missão, afirmou que o movimento denuncia o banco Master “desde o dia 1” e disse que o combate à corrupção está no DNA da sigla, justificando a fundação do partido pelo descolamento do Movimento Brasil Livre (MLB) em relação a legendas existentes.

apresentou o partido Missão, afirmou que o movimento denuncia o banco Master “desde o dia 1” e disse que o combate à corrupção está no DNA da sigla, justificando a fundação do partido pelo descolamento do Movimento Brasil Livre (MLB) em relação a legendas existentes. Requião Filho (PDT): criticou a privatização da Copel e disse que tentará reverter a venda na Justiça; propôs que o governo estadual compre ações da empresa e anunciou intenção de realizar uma auditoria inicial. Também afirmou que pretende acabar com as Escolar cívico-militares e utilizar efetivos da PM no Batalhão Escolar, além de cobrar maior atuação da Aneel em favor do Paraná.

Samuel de Mattos: disse que suas propostas são voltadas à classe trabalhadora e citou como metas enfrentar superlotação do transporte público e filas em UPAs. Defendeu a expropriação dos principais ramos econômicos e governar por meio de conselhos populares, além de afirmar apoio a um Brasil soberano e socialista.

disse que suas propostas são voltadas à classe trabalhadora e citou como metas enfrentar superlotação do transporte público e filas em UPAs. Defendeu a expropriação dos principais ramos econômicos e governar por meio de conselhos populares, além de afirmar apoio a um Brasil soberano e socialista. Sandro Alex (PSD): apontou investimentos contra desastres naturais, citando projeto de resiliência para conter enchentes em União da Vitória. Prometeu também investimentos para melhorar o abastecimento de energia da Copel e estudar, com a Assembleia Legislativa, formas de levar trifásico a propriedades rurais já preparadas para a conexão.

apontou investimentos contra desastres naturais, citando projeto de resiliência para conter enchentes em União da Vitória. Prometeu também investimentos para melhorar o abastecimento de energia da Copel e estudar, com a Assembleia Legislativa, formas de levar trifásico a propriedades rurais já preparadas para a conexão. Sergio Moro (PL): propôs a criação de uma “Agência Estadual Anticorrupção” com diretoria com mandato de quatro anos para fiscalizar licitações e possíveis fraudes, e a criação de uma “Tabela SUS Paranaense” para que o estado possa complementar pagamentos federais do SUS, ampliando ofertas de consultas, exames e cirurgias.

propôs a criação de uma “Agência Estadual Anticorrupção” com diretoria com mandato de quatro anos para fiscalizar licitações e possíveis fraudes, e a criação de uma “Tabela SUS Paranaense” para que o estado possa complementar pagamentos federais do SUS, ampliando ofertas de consultas, exames e cirurgias. Tayná Miessa: afirmou que o partido está "cansado de um governo de rico" e defendeu que as riquezas do estado sejam revertidas em investimentos em saúde e segurança. Pediu mais delegacias especializadas para atendimento a mulheres — atualmente, segundo ela, há 20 em 399 municípios — e afirmou que é preciso Combate a violência contra as mulheres.

As informações acima foram apresentadas pelos próprios candidatos nas entrevistas exibidas no telejornal Meio-Dia Paraná, conforme a cobertura publicada pelo G1.