Polícia prende em São Paulo suspeito de matar mulher encontrada em vala em Curitiba

Suspeito de 26 anos foi preso em São Paulo; vítima, de 43 anos, foi encontrada sem roupas e com sinais de estrangulamento após desaparecer em Curitiba.

A Polícia Civil do Paraná, com apoio da Polícia Civil de São Paulo, prendeu Joanderson Santos Silva, de 26 anos, suspeito de matar Maria Fernanda Naiser Fragais, de 43 anos. A prisão ocorreu em São Paulo nesta sexta-feira (18), conforme informou o G1.

Segundo a investigação, o corpo de Maria Fernanda foi encontrado em uma vala após ela desaparecer na região da danceteria em Pinheirinho, em Curitiba. A Polícia Civil informou que a vítima foi localizada sem roupas e com sinais de estrangulamento.

Como ocorreu

segundo G1, Maria Fernanda foi vista pela última vez no domingo (13), quando deixou a danceteria acompanhada do suspeito. Imagens divulgadas mostram os dois caminhando às 3h26; oito minutos depois, às 3h34, Joanderson aparece sozinho, correndo de volta pelo mesmo trajeto.

O proprietário do estabelecimento disse que não houve registro de agressões dentro da danceteria e que a dupla saiu aparentando estar bem. A família comunicou o desaparecimento à polícia no domingo (13) e o corpo foi encontrado na terça-feira (15).

Sobre a distância entre a vala e o estabelecimento, a matéria do G1 traz trechos com valores diferentes: em pontos distintos, aparece que o corpo foi achado a cerca de 200 metros e, em outro trecho, a cerca de 20 metros da danceteria.

Investigação e prisão

A Polícia Civil do Paraná indiciou Joanderson por homicídio qualificado por meio cruel e por recurso que dificultou a defesa da vítima, além de ocultação de cadáver. A corporação também informou que ele já era considerado foragido desde junho por ameaça, violação de domicílio e vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra outra mulher.

Sobre a detenção, o delegado Victor Menezes afirmou: “Após o crime e com o avanço das apurações no Paraná, o investigado fugiu para São Paulo, onde acabou localizado e detido pelas equipes policiais paulistas a partir do compartilhamento contínuo de informações da Polícia Civil do Paraná”.

As investigações apontaram ainda que o suspeito, descrito como tendo 1,90 m de altura e porte físico robusto, teria se aproveitado da diferença física para impossibilitar qualquer possibilidade de defesa da vítima.

Dados sobre a vítima

Maria Fernanda morava em Palmas, no Sul do Paraná, e havia saído da cidade na segunda-feira (7) com destino a Curitiba para visitar familiares que não via há 14 anos, segundo a filha Eduarda Naiser. Na noite anterior ao desaparecimento, ela estava na danceteria acompanhada por uma sobrinha.

O caso segue sob investigação pela Polícia Civil do Paraná.