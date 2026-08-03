Caminhão tombado complica trânsito na Rua Áustria em Cascavel e retirada segue sem previsão

O caminhão tombado em Cascavel segue causando transtornos no trânsito da Rua Áustria, no Jardim Veneza, nesta segunda-feira (03). O acidente aconteceu na noite de domingo (02), quando o veículo, que transportava farinha de osso, perdeu a estabilidade após a carga pender para um dos lados, resultando no tombamento.

Desde então, o caminhão permanece no local e, até o momento, não há previsão para a retirada do veículo. Nos horários de pico desta segunda-feira, motoristas enfrentam dificuldades para passar pela região, devido ao bloqueio parcial da via e ao aumento do fluxo de veículos.

O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que utilizaram o caminhão ABTR (Auto Bomba Tanque e Resgate), e agentes da Transitar. Além do tombamento, houve vazamento de diesel na pista, o que elevou o risco de novos acidentes. Para minimizar o perigo, os bombeiros espalharam cimento sobre o combustível derramado, enquanto a Transitar sinalizou o local e controlou o tráfego.

Apesar dos danos materiais, não houve registro de feridos. As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.