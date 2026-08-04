Tragédia na PR-444, motorista de 28 anos morre e cinco pessoas ficam feridas em grave batida frontal no norte do Paraná

Acidente fatal na PR-444 em Mandaguari resulta em uma morte e deixa cinco feridos após colisão frontal entre dois veículos na noite de domingo.

Uma noite de domingo marcada por uma grave colisão na rodovia PR-444, localizada no município de Mandaguari, no norte do Paraná, terminou de forma trágica. O acidente envolveu dois carros e mobilizou equipes de socorro da região.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a batida ocorreu em um trecho da rodovia onde a ultrapassagem é estritamente proibida, reforçando a necessidade de atenção redobrada dos condutores.

A seguir, entenda os detalhes sobre a dinâmica do acidente, o estado de saúde dos sobreviventes e o que se sabe até agora sobre essa ocorrência que impactou a comunidade local.

Detalhes da ocorrência e estado das vítimas

O motorista que perdeu a vida tinha 28 anos e era morador de Mandaguari. Segundo o relato da PRE, ele chegou a receber atendimento médico no local, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda na pista.

As autoridades também confirmaram um detalhe importante sobre a situação do condutor, relatando que ele estava com a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida no momento do acidente.

No veículo da vítima fatal, estavam dois passageiros. Ambos foram socorridos com urgência e encaminhados para um hospital na cidade de Maringá, apresentando um estado de saúde grave devido ao impacto da batida.

O cenário do segundo veículo envolvido

O segundo automóvel envolvido na colisão era conduzido por uma mulher de 48 anos. Ela estava acompanhada por duas passageiras, de 37 anos, que também foram atingidas pelo impacto violento do acidente.

Todas as ocupantes deste segundo carro receberam os primeiros socorros e foram levadas para unidades de saúde da região para receber o tratamento necessário diante dos ferimentos causados pela colisão frontal.

Investigação e causas do acidente

Embora a suspeita inicial da Polícia Rodoviária Estadual seja de que os dois veículos tenham colidido de frente, as causas exatas do acidente ainda não foram definidas. O caso segue sob análise.

A perícia técnica será fundamental para esclarecer os fatores que levaram a essa tragédia na PR-444. O laudo final deverá apontar se houve falha humana, mecânica ou outros fatores externos no momento do ocorrido.

Perguntas frequentes sobre o acidente

Onde ocorreu o acidente? O acidente aconteceu na PR-444, no município de Mandaguari, região norte do Paraná.

Quantas pessoas se envolveram na colisão? Ao todo, seis pessoas foram afetadas, sendo que uma veio a falecer e cinco ficaram feridas.

Qual a situação do motorista que faleceu? O homem de 28 anos era morador de Mandaguari e estava com a CNH vencida no momento do acidente.

Como estão os passageiros feridos? Dois passageiros do carro da vítima fatal estão em estado grave em Maringá, enquanto as outras três pessoas do segundo veículo seguem sob cuidados médicos.

O que diz a polícia sobre a ultrapassagem? A PRE confirmou que o acidente ocorreu em um trecho da rodovia onde a ultrapassagem é proibida, sendo este um ponto de atenção para a investigação.