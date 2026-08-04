Auxiliar de produção lidera oferta de empregos em Toledo nesta terça-feira

A Agência do Trabalhador de Toledo disponibiliza 957 vagas de emprego nesta terça-feira (4), contemplando oportunidades para profissionais de diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, além de vagas destinadas a aprendizes, estagiários e pessoas com deficiência (PCD) ou reabilitados pelo INSS.

As maiores ofertas são para auxiliar de linha de produção, com 343 vagas, auxiliar de produção farmacêutica, com 100, operador de processo de produção, também com 100, auxiliar de limpeza, com 13, vendedor interno, com 13, motorista carreteiro, com 12, consultor de vendas e açougueiro, ambos com 11 oportunidades.

Também há vagas para operador de caixa (24), pedreiro (20), auxiliar de cozinha (16), servente de obras (15), aprendiz de auxiliar de linha de produção (15), repositor de mercadorias (14), além de diversas oportunidades nas áreas administrativa, industrial, logística, construção civil, comércio, transporte, saúde e serviços.

Entre as vagas exclusivas para PCDs ou reabilitados pelo INSS, estão oportunidades para auxiliar de linha de produção, auxiliar administrativo, atendente de lojas, auxiliar de produção na confecção de roupas, técnico de enfermagem e motorista carreteiro.

A disponibilidade de vagas pode sofrer alterações ao longo do dia, conforme novos encaminhamentos e preenchimento das oportunidades.