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TRAGÉDIA: TRÊS PESSOAS DA MESMA FAMÍLIA MORREM SOTERRADAS EM PONTA GROSSA
Três pessoas da mesma família morreram soterradas após um barranco desabar sobre uma residência durante o forte temporal registrado na manhã desta quinta-feira (10), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.
As vítimas foram identificadas como Kauan da Silva, Jaqueline de Lima Andrade e uma criança. As mortes foram confirmadas no local por equipes do Samu.
Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, mãe, filho e padrasto estavam no mesmo quarto e foram encontrados sobre uma cama. Eles foram atingidos pela terra, lama e escombros após parte da estrutura da residência, incluindo uma parede e o telhado, ceder com o desabamento.
Equipes de resgate trabalharam no local para retirar as vítimas dos escombros.
O temporal provocou diversos transtornos e estragos em diferentes regiões do Paraná nesta quinta-feira.
Fonte: TVCI
Imagens: /Reproducao da internet
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