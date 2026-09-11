TRAGÉDIA: TRÊS PESSOAS DA MESMA FAMÍLIA MORREM SOTERRADAS EM PONTA GROSSA

Três pessoas da mesma família morreram soterradas após um barranco desabar sobre uma residência durante o forte temporal registrado na manhã desta quinta-feira (10), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

As vítimas foram identificadas como Kauan da Silva, Jaqueline de Lima Andrade e uma criança. As mortes foram confirmadas no local por equipes do Samu.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, mãe, filho e padrasto estavam no mesmo quarto e foram encontrados sobre uma cama. Eles foram atingidos pela terra, lama e escombros após parte da estrutura da residência, incluindo uma parede e o telhado, ceder com o desabamento.

Equipes de resgate trabalharam no local para retirar as vítimas dos escombros.

O temporal provocou diversos transtornos e estragos em diferentes regiões do Paraná nesta quinta-feira.

Fonte: TVCI

Imagens: /Reproducao da internet

📲 Tem alguma informação, denúncia, foto ou vídeo? Envie para o nosso WhatsApp: (45) 99106-9892.

🌐 Acesse: cafelandia24h.com.br

Siga: @cafelandia24h

#cafelandia24h #cafelandiapr #cafelandiapolemica #oestedoparana #parana

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes