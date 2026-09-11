Brasil vence a terceira partida e mantém liderança isolada no Sul-Americano feminino de vôlei no Rio de Janeiro

A seleção feminina de vôlei do Brasil segue firme na liderança do Campeonato Sul-Americano, após vencer a Colômbia no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

O time brasileiro conquistou na noite desta quinta-feira, 10 de setembro, a sua terceira vitória consecutiva no torneio. O triunfo por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/18 e 36/34, marcou o confronto mais desafiador das brasileiras na competição até o momento.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, a equipe comandada por José Roberto Guimarães mantém um desempenho sólido, sem ter perdido nenhum set na fase única do torneio, que reúne seis seleções em disputa pelo título e pela vaga olímpica.

Destaques e desempenho das atletas

A ponteira Ana Cristina foi o grande nome da partida, acumulando 28 pontos totais, sendo 16 deles conquistados apenas no terceiro e decisivo set. O duelo foi marcado pelo equilíbrio, especialmente na última parcial, que teve duração de 41 minutos.

Pelo lado colombiano, as ponteiras Laura Pascua e Ana Olaya foram as principais pontuadoras, com 15 e 14 pontos, respectivamente. No Brasil, a capitã Gabi contribuiu com dez pontos, enquanto a oposta Sabrina somou nove, auxiliando na manutenção da invencibilidade brasileira.

Preocupação com lesão

O ponto negativo da noite foi a saída precoce da oposta Rosamaria. A atleta sentiu o joelho direito logo no início do Segunda set, após um choque com a líbero Nyeme durante uma tentativa de defesa. Rosamaria foi atendida no vestiário e deverá passar por exames médicos para avaliar a gravidade da situação.

Cenário da competição e próximos jogos

O Brasil lidera a classificação com nove pontos. A Argentina, segunda colocada, também venceu seus três jogos, mas soma oito pontos, já que a vitória sobre as colombianas ocorreu no tie-break, rendendo apenas dois pontos. As brasileiras seguem focadas na busca pelo seu 24º título continental.

O próximo compromisso da seleção brasileira será neste sábado, 12 de setembro, às 13h30, contra o Chile. O encerramento da participação no Sul-Americano ocorre no domingo, 13 de setembro, às 12h, em um confronto direto contra a Argentina.

Perguntas frequentes sobre o Sul-Americano

Qual a importância do torneio? O campeonato garante ao vencedor a classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

Como funciona a pontuação? Cada triunfo por 3 a 0 ou 3 a 1 vale três pontos. Vitórias no tie-break (3 a 2) garantem dois pontos para o vencedor e um para o perdedor.

Quantos títulos o Brasil possui? A seleção feminina brasileira é a maior vencedora da história do torneio, acumulando 23 conquistas, sendo as últimas 15 consecutivas.

Qual foi o saldo de erros do Brasil? Na partida contra a Colômbia, o Brasil cometeu 86 erros, um número superior aos 75 erros registrados nos jogos contra Venezuela e Peru.

Quando a seleção joga novamente? O Brasil enfrenta o Chile no sábado, dia 12, e finaliza a competição contra a Argentina no domingo, dia 13.