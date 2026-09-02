Promotor de Justiça fala sobre a importância do controle social e da participação popular no Sistema Único de Saúde (SUS)

O MP no Rádio desta semana trata do controle social do Sistema Único de Saúde, o SUS. O Promotor de Justiça Márcio Soares Berclaz, do Ministério Público do Paraná, fala, entre outros pontos, sobre a importância da participação popular nos Conselhos de Saúde e explica como é possível tomar parte nas decisões relacionadas às políticas públicas nessa área.

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• Bloco um

• Bloco dois

Tornozeleira eletrônica – O Promotor de Justiça Eric Prete Vasconcelos explicou na edição da semana passada do MP no Rádio detalhes sobre o uso e o funcionamento da monitoração com tornozeleira eletrônica. Entre outros pontos ligados ao tema, ele falou sobre os objetivos da monitoração eletrônica, em que situações ela pode ser utilizada, suas vantagens e riscos e questões legais relacionadas a seu uso.

Podcasts – O MP no Rádio é disponibilizado também nas plataformas Spotify e Apple.

Gratuito – As entrevistas podem ser baixadas gratuitamente por qualquer rádio interessada. O programa, produzido pela Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, também pode ser editado, desde que mantido no contexto e devidamente creditado.

Contato – Para envio de sugestões (inclusive de temas), críticas e comentários sobre os programas, os contatos são o e-mail [email protected] e os telefones (41) 3250-4469 e (41) 3250-4249.

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