Três apostas do Paraná acertam 15 números e levam mais de R$ 4,4 milhões na Lotofácil da Independência

Apostas registradas em Curitiba e Santa Inês estão entre as 72 ganhadoras do concurso especial; cada bilhete receberá cerca de R$ 4.488.578,78

Três apostas do Paraná estão entre as 72 ganhadoras da Lotofácil da Independência 2026, sorteada na noite de terça-feira (15). Cada uma das apostas paranaenses vai receber cerca de R$ 4.488.578,78 após acertar as 15 dezenas do concurso especial 3780.

Os bilhetes premiados foram registrados em Curitiba e em Santa Inês, no Norte do estado.

Onde foram registradas as apostas premiadas

Em Curitiba, uma aposta simples foi feita na Cabral Lotérico. Outra aposta vencedora na capital foi um bolão com 37 cotas registrado pela Da Vinci Loterias. Em Santa Inês, um bolão com 40 cotas feito na Lotérica Santa Inês também acertou os 15 números e faturou o prêmio correspondente.

Resultado e distribuição dos prêmios

Ao todo, 72 apostas acertaram as 15 dezenas e dividirão o prêmio principal do concurso especial, cuja premiação total estimada era de R$ 300 milhões.

15 acertos: 72 apostas ganhadoras, R$ 4.488.579,00

14 acertos: 8.978 apostas ganhadoras, R$ 2.762,74

13 acertos: 290.866 apostas ganhadoras, R$ 17,50

12 acertos: 3.465.636 apostas ganhadoras, R$ 7,00

11 acertos: 19.323.208 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Números sorteados

Os números do concurso 3780 foram: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 12 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23.

Como jogar

Para jogar na Lotofácil, o apostador deve marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis. Ganham premiação os que acertarem entre 11 e 15 números.

As apostas podem ser feitas por maiores de 18 anos em agências Loterias ou pela internet (site ou app das Loterias Caixa ou internet banking da Caixa Econômica). A Lotofácil tem sorteios de segunda a sábado, às 20h (horário de Brasília); são válidas apostas feitas até as 19h do dia do sorteio. Também existe a opção Surpresinha, em que os números são escolhidos pela Caixa.

Fonte: G1