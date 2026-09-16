Novo julgamento de ex-policial acusado de matar fotógrafo em Curitiba é marcado para novembro

O novo julgamento do ex-policial federal Ronaldo Massuia Silva, acusado de matar o fotógrafo André Muniz Fritoli em 2022, foi remarcado para novembro de 2026.

O caso, que tramita na 2ª Vara Plenário do Tribunal do Júri de Curitiba, teve seu cronograma alterado após a dissolução do Conselho de Sentença durante o segundo dia de sessão. A definição da nova data ocorreu na última terça-feira, dia 15 de setembro, conforme informação divulgada pelo portal Banda B.

A magistrada que presidia o julgamento, que acabou sendo interrompido devido a uma ocorrência envolvendo o réu nas dependências do fórum, decidiu se afastar do processo. Com isso, a condução do caso será assumida por outro magistrado a partir de agora.

Segundo os detalhes apurados pelo portal Banda B, o novo júri está agendado para ocorrer entre os dias 9 e 13 de novembro de 2026, com início previsto para as 9h30, mantendo-se preservadas as provas produzidas durante a etapa anterior.

Contexto da acusação contra Ronaldo Massuia Silva

Ronaldo Massuia Silva é acusado de um ataque ocorrido em 1º de maio de 2022, em um posto de combustíveis no bairro Cristo Rei, em Curitiba. De acordo com a denúncia, o ex-policial teria iniciado uma discussão fútil com clientes e funcionários antes de retornar ao local armado.

Utilizando uma pistola calibre 9 mm, Massuia teria disparado contra diversas pessoas. O ataque resultou na morte do fotógrafo André Muniz Fritoli, de 32 anos, e deixou outras sete pessoas feridas. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que clientes tentaram fugir dos tiros.

Defesa questiona condições de saúde do réu

Em nota oficial, a defesa de Massuia alegou que o acusado apresentou fragilidade emocional durante o julgamento interrompido, chegando a atentar contra a própria vida na carceragem do fórum. Os advogados criticam a falta de assistência Médico adequada no Complexo Médico Penal.

A defesa também manifestou perplexidade com a marcação do novo julgamento para novembro, argumentando que não houve atualização sobre o estado de saúde física e psicológica do réu, que permanece sob custódia do Estado.

Expectativas da assistência de acusação

A assistência de acusação também se manifestou sobre o reagendamento. Em comunicado, os advogados afirmaram que a expectativa é que o novo julgamento resulte na condenação de Ronaldo Massuia e que a justiça seja alcançada para as vítimas e seus familiares.

O processo seguirá sob nova condução judicial, mantendo o rito para os cinco dias de sessão previstos em novembro, visando a conclusão do caso que chocou a capital paranaense há quatro anos.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Quando será o novo julgamento de Ronaldo Massuia? O júri foi remarcado para o período de 9 a 13 de novembro de 2026, com início às 9h30.

2. Por que o julgamento anterior foi interrompido? A sessão foi dissolvida após uma ocorrência envolvendo a integridade física do réu nas dependências do fórum durante o segundo dia de júri.

3. O que motivou o crime em 2022? Segundo a denúncia, o crime foi motivado por uma discussão fútil com funcionários e clientes em uma loja de conveniência no bairro Cristo Rei.

4. Qual a posição da defesa sobre a nova data? A defesa questiona a marcação do júri sem atualizações sobre as condições de saúde mental do réu, citando falhas na assistência Médico do sistema prisional.

5. O juiz que presidia o caso continuará responsável? Não. A magistrada que presidia o júri dissolvido declarou-se suspeita e afastou-se do processo, que passará a ser conduzido por outro juiz.