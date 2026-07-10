Tribunal do Júri de Campina da Lagoa condena a 32 anos de prisão homem que tentou matar esposa com golpe de faca e a manteve em cárcere privado

O Tribunal do Júri de Campina da Lagoa, no Centro Ocidental do estado, condenou a 32 anos, 11 meses e 10 dias de prisão um homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná por tentativa de feminicídio e cárcere privado. Os crimes foram praticados no dia 4 de setembro de 2025, na residência em que morava o casal.

De acordo com a denúncia do MPPR, ele tentou matar a então esposa com socos, golpes na cabeça e golpe de faca. Após as agressões, ainda permaneceu com a vítima por algumas horas em casa, depois a levou a um hospital, mas a impediu de relatar aos profissionais de saúde a violência sofrida, mantendo-se ao seu lado durante todo o atendimento médico. Em seguida, ele retornou com a mulher para casa, onde a manteve sob ameaça por cerca de 10 horas, sem qualquer possibilidade de comunicação com familiares ou pedido de ajuda, mesmo com ela ainda sangrando por conta dos ferimentos. A vítima só foi libertada após a chegada do filho do casal na residência, um adolescente de 13 anos, que acionou a avó para socorrer a mãe.

Prisão e indenização – Na sessão de julgamento, ocorrida nesta quarta-feira, 8 de julho, o Conselho de Sentença acolheu os pedidos feitos pela Promotoria de Justiça na ação penal, reconhecendo a prática dos crimes de feminicídio tentado, praticado no contexto de violência doméstica e familiar e tendo como causa de aumento da pena o fato da vítima ser mãe de um adolescente e quatro crianças e de cárcere privado.

Também a pedido do MPPR foi determinada a obrigação de pagamento, pelo autor dos crimes, indenização por danos morais à vítima. A Promotoria de Justiça requereu o valor de R$ 50 mil, mas foi fixado o valor de R$ 15 mil, considerando a condição financeira do agora condenado.

Informações para a imprensa:

Assessoria de Comunicação

[email protected]

(41) 3250-4264