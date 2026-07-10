Uma operação realizada na manhã desta segunda-feira (15) resultou na prisão de u…

Uma operação realizada na manhã desta segunda-feira (15) resultou na prisão de um homem apontado como integrante do PCC no distrito de Salles de Oliveira, pertencente à comarca de Campina da Lagoa.

De acordo com a Polícia Civil, por volta das 6h foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva em duas operações realizadas de forma simultânea. Uma delas faz parte de uma investigação nacional coordenada pelo GAECO, que apura a atuação da facção criminosa.

Segundo as autoridades, um dos alvos da comarca era considerado “disciplina” da organização criminosa e foi localizado e preso. Durante as buscas, os policiais encontraram drogas já fracionadas para comercialização, balança de precisão e outros materiais utilizados no tráfico, o que resultou também na prisão em flagrante do suspeito.

Ao todo, participaram da ação 19 policiais civis e militares, com apoio das delegacias de Mamborê, Iretama e Ubiratã, além da equipe da ROTAM de Campo Mourão, que contou com um cão de faro. Seis viaturas foram empregadas na operação.

Celulares, entorpecentes e demais objetos apreendidos foram encaminhados para perícia. Os presos foram entregues ao sistema penitenciário e permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam com a análise do conteúdo dos aparelhos celulares e a identificação de outros possíveis envolvidos.

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