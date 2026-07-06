A Polícia Civil de Mamborê, com apoio da Polícia Militar, cumpriu mandados de bu…

A Polícia Civil de Mamborê, com apoio da Polícia Militar, cumpriu mandados de busca e apreensão durante a Operação “O Preço do Perdão”, que investiga o crime de tráfico de drogas.

As investigações tiveram início após a apuração de uma tentativa de feminicídio registrada em Boa Esperança, em 2025. Durante as diligências, os policiais identificaram indícios de que o casal investigado também estaria envolvido com a comercialização de entorpecentes, ampliando o foco da investigação.

As equipes atuaram simultaneamente em endereços localizados no distrito de Alto Palmital, em Boa Esperança, e no município de Janiópolis. Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos aparelhos celulares, dinheiro em espécie e cerca de 15 gramas de substância análoga à maconha.

Todo o material recolhido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Mamborê, onde passará por análise pericial e investigativa para aprofundamento das apurações e possível identificação de outros envolvidos.

Segundo o delegado Anderson Sérgio Romão, a investigação revelou fatos que iam além do crime inicialmente apurado, reforçando a importância da atuação integrada entre as forças de segurança no combate à criminalidade.

A Polícia Civil também reforça que a população pode colaborar com as investigações por meio de denúncias anônimas, auxiliando na identificação e prisão de suspeitos envolvidos em outras práticas criminosas.

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