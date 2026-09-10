TSE inicia envio de programas de registro e apuração de votos das urnas eletrônicas aos TREs para as eleições de outubro

O Tribunal Superior Eleitoral concluiu a etapa de envio dos softwares que serão utilizados nas urnas eletrônicas em todo o Brasil durante o processo eleitoral de outubro.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu início à distribuição oficial dos programas que serão utilizados nas urnas eletrônicas durante as eleições de outubro. A medida é fundamental para garantir o funcionamento do sistema de votação em todo o país.

Os sistemas, responsáveis pelo registro e apuração de votos, foram enviados aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) após passarem por um rigoroso processo de auditoria externa e interna, conforme informação divulgada pelo Senado Federal.

Esta etapa é essencial para assegurar a integridade do pleito, permitindo que os tribunais estaduais preparem os equipamentos para receber os eleitores brasileiros nas seções de votação em todo o território nacional.

Fiscalização e transparência do sistema

Antes de serem distribuídos aos estados, os programas passaram por uma fase de fiscalização realizada por representantes de partidos políticos e membros da sociedade civil. O objetivo foi garantir que o código-fonte estivesse em conformidade com as normas eleitorais vigentes.

A participação desses grupos durante a verificação dos sistemas reforça o compromisso do TSE com a transparência. O acompanhamento externo permite que diversas entidades validem o funcionamento dos softwares que processarão os resultados das urnas.

Testes de segurança nas urnas

Além da fiscalização, os programas foram submetidos a intensos testes de segurança. Essas avaliações visam identificar possíveis vulnerabilidades e assegurar que as urnas eletrônicas operem de forma correta e protegida contra interferências externas.

A segurança digital é um dos pilares do processo eleitoral brasileiro. A realização desses testes antes do envio aos TREs garante que as ferramentas de registro de votos estejam prontas para operar com total confiabilidade durante a votação.

Próximos passos para a votação

Com os sistemas já em posse dos Tribunais Regionais Eleitorais, as equipes técnicas locais iniciarão a carga das urnas eletrônicas com os dados dos candidatos e dos eleitores. Este procedimento precede a lacração dos equipamentos para o dia da eleição.

O cronograma segue rigorosamente as diretrizes estabelecidas pelo TSE para que todo o país esteja pronto para o pleito. A expectativa é que a logística de preparação ocorra sem intercorrências até o dia da votação.

Perguntas frequentes sobre o processo

O que foi enviado aos TREs pelo TSE? O Tribunal Superior Eleitoral enviou os programas de computador que fazem o registro e a apuração dos votos nas urnas eletrônicas.

Quem participou da fiscalização dos sistemas? A fiscalização foi realizada por representantes de partidos políticos e pela sociedade civil, conforme as normas de transparência.

Os sistemas passaram por testes de segurança? Sim, os programas foram submetidos a testes de segurança para garantir a integridade e o funcionamento correto antes da distribuição.

Qual o objetivo desses programas nas urnas? Eles são responsáveis por registrar o voto do eleitor e realizar a apuração dos resultados no dia das eleições.

O que acontece após o recebimento pelos TREs? Os tribunais regionais preparam as urnas com os dados dos candidatos e realizam a carga e lacração dos equipamentos para a votação.