Brasil busca reabilitação no mundial de basquete em cadeira de rodas após sequência de derrotas em Ottawa

As seleções brasileiras de basquete em cadeira de rodas enfrentam um início de mundial desafiador em Ottawa, no Canadá, acumulando reveses nas rodadas iniciais da competição.

O time masculino estreou na última quinta-feira, dia 10 de setembro, com uma derrota expressiva para a Itália por 77 a 32. O confronto ocorreu no ginásio da Carleton University, marcando um começo difícil para a equipe brasileira no torneio.

Já a equipe feminina, que disputa a segunda rodada, sofreu um revés apertado diante da Espanha, com o placar final de 70 a 63. O jogo aconteceu no TD Place, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

A busca pela primeira vitória no mundial de basquete em cadeira de rodas continua sendo o foco principal dos atletas brasileiros, que agora se preparam para os próximos desafios em solo canadense.

Dificuldades técnicas da seleção masculina

No duelo contra os italianos, a seleção masculina enfrentou problemas com o aproveitamento de arremessos, atingindo apenas 29% em 55 tentativas, enquanto a Itália obteve 55% de eficiência em 63 arremessos. Além disso, a desvantagem nos rebotes foi clara, com 29 para o Brasil contra 41 dos adversários.

O destaque individual brasileiro foi Cristiano Clemente, conhecido como Juninho, que registrou oito pontos, sete rebotes e três assistências. O grupo A, onde o Brasil está inserido, reúne 16 seleções e os dois melhores colocados avançam para a fase de quartas de final.

Desempenho da equipe feminina

O time feminino, comandado por Evelyn Barbian, teve uma atuação equilibrada contra as espanholas, chegando a liderar o placar em momentos do terceiro e último quartos. Contudo, a pressão das rivais nos lances livres foi decisiva, com as europeias convertendo dez de 13 arremessos, contra cinco das brasileiras.

A experiente Vileide Almeida liderou a equipe com 18 pontos, cinco rebotes e sete assistências. Anteriormente, na quarta-feira, dia 9, as brasileiras haviam perdido para a Grã-Bretanha por 78 a 41, também no TD Place. O grupo B feminino conta com 12 países, e as quatro melhores seleções avançam.

Próximos passos no torneio

A seleção masculina tem um compromisso difícil nesta sexta-feira, dia 11, às 18h, contra os Estados Unidos, equipe que detém o título de campeã mundial e tri paralímpica. O encerramento da fase de grupos ocorre no domingo, dia 13, contra a Holanda.

Para as mulheres, o próximo desafio está marcado para sábado, dia 12, às 15h30, na Carleton University, contra a Austrália. A competição segue sendo transmitida ao vivo pelo canal oficial da Federação Internacional de Basquete em Cadeira de Rodas (IWBF).

FAQ: Perguntas frequentes sobre o mundial

Onde está sendo realizado o mundial de basquete em cadeira de rodas? O torneio ocorre em Ottawa, no Canadá, com partidas divididas entre a Carleton University e o TD Place.

Como foi o desempenho do Brasil na estreia masculina? O Brasil perdeu para a Itália por 77 a 32, apresentando baixo aproveitamento nos arremessos e desvantagem na disputa de rebotes.

Quem foram os destaques individuais nas partidas recentes? Cristiano Clemente (Juninho) se destacou no masculino, enquanto Vileide Almeida foi o principal nome da equipe feminina contra a Espanha.

Quais são os próximos adversários das seleções brasileiras? Os homens enfrentam os Estados Unidos na sexta-feira, enquanto as mulheres encaram a Austrália no sábado.

Como acompanhar os jogos da competição? As partidas do mundial de basquete em cadeira de rodas possuem transmissão ao vivo pelo canal da Federação Internacional da modalidade (IWBF).