Túlio Gadêlha teria desistido de lançar candidatura ao Senado, segundo fontes palacianas – Blog da Folha

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Matéria em atualização
Dez dias depois de ser anunciado oficialmente como candidato ao Senado na chapa da governadora Raquel Lyra, o deputado federal Túlio Gadêlha (PSD) teria desistido da candidatura. Segundo fontes palacianas, o parlamentar não deve seguir na disputa.
A decisão acontece um dia depois de o deputado convocar entrevista para anunciar quem seriam os suplentes e depois recuar da entrevista.
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