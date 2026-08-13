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Túlio Gadêlha teria desistido de lançar candidatura ao Senado, segundo fontes palacianas - Blog da Folha

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Matéria em atualização

Dez dias depois de ser anunciado oficialmente como candidato ao Senado na chapa da governadora Raquel Lyra, o deputado federal Túlio Gadêlha (PSD) teria desistido da candidatura. Segundo fontes palacianas, o parlamentar não deve seguir na disputa.

A decisão acontece um dia depois de o deputado convocar entrevista para anunciar quem seriam os suplentes e depois recuar da entrevista.

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Corinthia Mes

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