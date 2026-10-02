Cobertura das Eleições 2026, EBC prepara operação especial para o primeiro turno em todo o país

A Empresa Brasil de Comunicação mobiliza seus canais para levar informações precisas, ágeis e integradas sobre o primeiro turno das eleições brasileiras.

Neste domingo, dia 4 de outubro, os brasileiros vão às urnas para escolher seus representantes em diversos cargos, incluindo a presidência da República, governos estaduais e o Legislativo. Para garantir que o eleitor tenha acesso a dados confiáveis, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) realiza uma cobertura jornalística nacional, integrada e multiplataforma, sob o tema O Jornalismo Público a Serviço da Democracia.

A operação abrange desde a abertura das seções eleitorais até a apuração final dos resultados. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, a cobertura contará com a participação direta de emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), assegurando que o processo eleitoral seja acompanhado em todo o território nacional.

A seguir, entenda como cada veículo da EBC organizou sua programação para informar o público sobre as etapas da votação e os desdobramentos da totalização dos votos.

TV Brasil e o acompanhamento ao vivo

A TV Brasil inicia sua cobertura especial das 9h às 13h, com boletins informativos de hora em hora. A partir das 15h, a jornalista Luciana Barreto assume o comando do estúdio, aprofundando os temas centrais do pleito em blocos temáticos.

A partir das 16h30, o apresentador Guilherme Portanova lidera a transmissão focada na apuração. O programa utilizará os dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para apresentar a evolução da contagem dos votos em tempo real até a definição dos resultados do primeiro turno.

Agência Brasil e a cobertura online

O site da Agência Brasil manterá atualizações constantes durante todo o domingo. A equipe focará em matérias de serviço, acompanhamento dos principais fatos da votação e um painel exclusivo na página inicial para consulta rápida dos resultados apurados.

Após o encerramento da votação, a agência produzirá reportagens detalhadas sobre o cenário político pós-urnas, incluindo análises sobre bancadas, candidatos eleitos e recortes demográficos. O conteúdo será distribuído gratuitamente para veículos de imprensa de todo o mundo.

Rádio Nacional e a rede de parceiros

A Rádio Nacional inicia suas atividades às 8h com edições ampliadas do Nacional Notícias. Ao meio-dia, o Repórter Nacional Edição Especial traz um balanço detalhado em meia hora de programação. A cobertura segue intensa com entradas ao longo de toda a tarde.

Das 17h às 21h, o programa Eleições 2026 – Especial de Apuração, apresentado por Juliana Maya, Daniel Ito, Priscilla Mazenotti e Mario Sartorello, contará com a participação de especialistas e um giro completo pelas emissoras parceiras da RNCP.

FAQ

Quais cargos estão em disputa nas Eleições 2026?

Os eleitores votarão para presidente e vice-presidente, 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados federais, além de deputados estaduais e distritais.

Quando ocorre o segundo turno, caso seja necessário?

Se houver necessidade de segundo turno para os cargos majoritários, a votação está prevista para o dia 25 de outubro.

Como acompanhar os dados da apuração pela EBC?

A apuração pode ser acompanhada em tempo real pelo site da Agência Brasil, pela TV Brasil e pela Rádio Nacional, que utilizarão dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral.

A cobertura da EBC é restrita a Brasília?

Não. A EBC utiliza a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) para integrar informações de diversas regiões do país, garantindo uma cobertura nacional.

Onde sintonizar a Rádio Nacional?

A rádio possui frequências específicas em Brasília (FM 96,1 MHz), Rio de Janeiro (FM 87,1 MHz), São Paulo (FM 87,1 MHz), Recife (FM 87,1 MHz) e São Luís (FM 93,7 MHz), além de cobertura em ondas curtas na Amazônia.